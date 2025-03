8 marca to święto wszystkich pań, czyli Dzień Kobiet 2025. To wyjątkowy moment, aby złożyć życzenia i wyrazić wdzięczność. Tego dnia każda pani czeka na miłe słowo. Czego życzyć ukochanej, mamie, siostrze lub koleżance z pracy? Poniżej przedstawiamy krótkie, piękne i śmieszne życzenia na Dzień Kobiet 2025. Sprawdzą się idealnie do wysłania SMS.