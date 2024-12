Popularny wokalista Andrzej Piaseczny ze znakomitym gitarzystą Kacprem Dworniczakiem muzykowali świątecznie podczas koncertu zorganizowanego przez TVP. Wśród gości byli Anna Maria Jopek, Czesław Mozil oraz Michał Szczygieł, uczestnik programu "The Voice of Poland". Stworzyli intymną atmosferę świątecznego wieczoru.

Wspomnienia z Danii Czesława Mozila

Utworzy były przelatane rozmowami Andrzeja Piasecznego z gośćmi. Czesława Mozila namówił na wspomnienia świąt, które spędzał w Danii, gdzie się wychowywał.

Święta były takie, że były u nas polsko-ukraińskie święta, ale na całym moim osiedlu, gdzie mieszkałem, nie było świat, bo wszyscy moi koledzy byli z krajów arabskich - z Iranu, Maroka. Ja obchodziłem święta, moi koledzy nie - zaznaczył muzyk.

"Choinkowa trauma"

Czesław Mozil zdradził, że z dzieciństwa pamięta dość rygorystyczne podejście swojego ojca do... ubierania choinki. Próbowałem ubierać choinkę, ale mój ojciec był dyktatorem choinkowym, lubił poprawiać choinkę tu i tu. Jak wstawałem rano, to choinka była poprawiona przez ojca i do dziś mam traumę choinkową. Mamy z żoną choinkę, ale nieubraną. Stoi i jest symbolem dyktatury choinkowej mojego ojca - powiedział.