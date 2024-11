Zachowanie Melanii Trump. Analiza eksperta od mowy ciała

Za nami wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Głos oddał również były prezydent i tegoroczny kandydat Partii Republikańskiej, Donald Trump. Polityk pojawił się 5 listopada w towarzystwie małżonki, Melanii Trump, w lokalu wyborczym Plam Beach na Florydzie. Trump zachowywał się bardzo pewnie. Nie krył przekonania o nadchodzącym zwycięstwie. - Czuję się bardzo pewny. To była świetna kampania, chyba najlepsza z tych trzech - powiedział.

Inną postawę prezentowała jego małżonka. Portal Onet.pl poprosił o analizę jej zachowania eksperta od mowy ciała, Łukasza Kacę, który określił postawę Melanii Tump jako "poważną, trochę zaspaną". Kaca wskazał, że Melania Trump wydawała się być zestresowana sytuacją, o czym miało świadczyć charakterystyczne dla niej zaciskanie dłoni. Może to wskazywać, że powrót do roli pierwszej damy stawia przed Melanią Trump kolejne duże wyzwanie. - To może wiązać się z przeprowadzką. Oni mają syna i myślę, że z perspektywy Melanii to będzie po raz kolejny dość mocne zachwianie ich życia - spekuluje Kaca.

Donald Trump zwycięzcą wyborów w USA

Zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA wydaje się być przesądzone. Kandydat republikanów prowadzi w większości stanów (27), w tym kluczowych: Teksas, Ohio, Florydę, Alabamę, Karolinę Południową i bardzo ważne Karolinę Północną, Georgię, Pensylwanię i Wisconsin. Kamala Harris prowadzi w 19 stanach m.in. Nowy Jork, Illinois, Massachusetts, Maryland i Dystrykt Kolumbia. - Donald Trump został naszym prezydentem elektem - ogłosił spiker Izby Reprezentantów USA, Mike Johnson.

Przypomnijmy, że żeby wygrać wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych kandydat musi uzyskać 270 głosów elektorskich z 538 możliwych. Kolegium Elektorskie zbierze się 17 grudnia. Oficjalne ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się 6 stycznia 2025 roku na sesji Kongresu Stanów Zjednoczonych, podczas której policzone zostaną głosy elektorów.