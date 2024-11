Kim jest Miriam Adelson, która wspiera Trumpa?

Miriam Adelson przekazała 100 mln dolarów na kampanię prezydencką Donalda Trumpa. - To największa nowa ujawniona darowizna, przewyższająca 75 milionów dolarów, które Elon Musk niedawno przekazał na kampanię Donalda Trumpa - podał "The Times of Israel". Pochodząca z Izraela miliarderka chce mieć wpływ na politykę Stanów Zjednoczonych wobec jej ojczyzny. Choć oficjalnie nie wysuwa żadnej listy życzeń, można przypuszczać, że Adelson ma pewne oczekiwania wobec kandydata Partii Republikańskiej, jeśli ten wygra w wyborach prezydenckich.Miriam Adelson nazywa Donalda Trumpa "prawdziwym przyjacielem narodu żydowskiego".

Miriam Adelson od lat zaangażowana jest w politykę w USA. Do 2021 roku towarzyszył jej w tym mąż, Sheldon Adelson, który zmarł w konsekwencji choroby nowotworowej. Małżeństwo ma na swoim koncie wielokrotne finansowanie kampanii wyborczych republikanów. W 2005 roku, dzięki darowiźnie przekazanej na inaugurację George'a W. Busha, ich droga do wpływów w Waszyngtonie została otwarta. To również m.in. dzięki środkom Adelsonów w 2016 roku Donald Trump po raz pierwszy wygrał wybory prezydenckie w USA.

Miriam i Sheldon Adelsonowie rozpoczęli działalność biznesową od zakupu hotelu w Las Vegas. Przekształcili obiekt w kurort z kasynem we włoskim stylu. Od tamtej pory kontynuowali inwestowanie w kasyna na całym świecie. Przez 30 lat zbudowali imperium hazardowe, a majątek Miriam Adelson po śmierci jej męża, szacowany jest na 34 mld dolarów.

Polskie korzenie Miriam Adelson

Miriam Adelson (z domu Farbstein) urodziła się w 1945 roku w Tel Awiwie. Izraelska miliarderka ma polskie korzenie. Jest córką żydowskich imigrantów. Jej matka uciekła z Polski przed Holocaustem. Zanim Miriam Adelson zajęła się działalnością biznesową i polityczną, ukończyła studia medyczne w Nowym Jorku. Wyspecjalizowała się terapii uzależnień od narkotyków. Następnie poznała męża Sheldona Adelsona, z którym rozpoczęła nową drogę życiową i zawodową.