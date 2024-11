Ivanka Trump poza kampanią wyborczą 2024

Ivanka Trump, 24-letnia córka Donalda Trumpa i zmarłej w 2022 roku Ivany Trump, była jedną z najważniejszych osób w dwóch poprzednich kampaniach byłego prezydenta USA. Zawsze u boku ojca na wiecach, konwencjach i w spotach reklamowych. Młoda, zdolna, przedsiębiorcza, rodzinna i atrakcyjna była mocnym atutem zaplecza Donalda Trumpa. Nie bez powodu, po wygranych wyborach, Donald Trump uczynił ze swojej córki i jej męża, Jareda Kushnera, swoich doradców.

W tegorocznej kampanii wyborczej Ivanka Trump pojawiła się u boku męża zaledwie dwukrotnie - w lipcu na konwencji Partii Republikańskiej oraz w październiku - na wiecu w Madison Square Garden. Powód? Córka byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych jest konsekwentna w podjętej w 2022 roku decyzji, kiedy Donald Trump ogłosił, że ponownie - już po raz trzeci - będzie ubiegał się o najwyższy urząd w USA. - Chociaż zawsze będę kochać i wspierać mojego ojca, będę to robić poza areną polityczną - powiedziała wówczas.

Wycofanie się Ivanki Trump z polityki nastąpiło w tym samym czasie, kiedy córka byłego prezydenta USA, zaczęła mieć problemy z prawem. Mowa o procesie dotyczącym fałszowania dokumentacji księgowej oraz zamieszek, które pojawiły się na Kapitolu po przegranych przez Trumpa wyborach prezydenckich. Nie brakuje również głosów, że decyzja o wycofaniu się Ivanki Trump i jej męża z polityki ma podłoże biznesowe. Związki Kushnera z inwestycjami w fundusz finansowany przez rządy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Kataru, prowokowałyby pytania po ewentualnym powrocie Donalda Trumpa na fotel prezydencki.

Kushner o działaniach politycznych żony: "Zamyka ten rozdział"

Ivanka Trump i jej mąż Jared Kushner wraz z trojgiem dzieci wprowadzili się z Waszyngtonu w 2021 roku po zakończeniu kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa. Małżonkowie zadecydowali, że zamieszkają w Miami na Florydzie na specjalnie strzeżonym osiedlu Indian Creek Village, które bywa nazywane "bunkrem miliarderów".

Para zdecydowała, że nie nie będzie angażować się w politykę. Ivanka Trump, z którą próbował skontaktować się dziennikarz "The New York Times", odesłała go do swojego męża, który potwierdził jej decyzję. - Ivanka podjęła decyzję, kiedy opuszczała Waszyngton, że zamyka ten rozdział swojego życia. I była niezwykle konsekwentna. Świat będzie dla nas inny w ciągu najbliższych czterech lat, jeśli jej ojciec zostanie prezydentem. Kibicujemy mu, oczywiście jesteśmy z niego dumni. Ale, tak czy inaczej, nasze życie będzie po prostu dalej szło do przodu. Nie przewiduję poważnej zmiany w zakresie tego, co jest dla nas priorytetem - powiedział Kushner.

Obecnie Ivanka Trump zajmuje się prowadzeniem własnych interesów, inwestuje, a zajmuje się wychowywaniem trojga dzieci, a także opieką nad 98-letnią babcią - Marie Zelníčkovą, matką zmarłej Ivany Trump.