Już niebawem Agata Kornhauser-Duda wraz z prezydentem RP uda się na szczyt NATO. Oprócz spotkań polityków, odbędą się tam również spotkania Pierwszych Dam. Nie od dziś wiadomo, że takie wydarzenia rządzą się swoimi prawami.

Reklama

Stylistka zdradza tajemnic stroju pierwszej damy

Żona głowy państwa, podobnie jak jej mąż, musi przestrzegać protokołu dyplomatycznego. Dotyczy on także stroju i zasad ubierania się. O tym, że nie jest to takie proste zadanie, przekonała się projektantka Dorota Goldpoint. To ona ubiera Agatę Kornhauser-Dudę. W jednym z wywiadów wyznała, że na finalną wersję stroju pierwszej damy składa się wiele czynników.

Pani prezydentowa jest zobowiązana ubierać się w stroje charakteryzujące się prostotą. Muszą być dostosowane do sylwetki i wieku (...). Ważne są okoliczności, charakter uroczystości, ranga protokolarna, a także pora dnia. Kreacje muszą być harmonijne, jeśli chodzi o kolor, fason, rodzaj tkaniny i porę roku- mówi projektantka w rozmowie z "Super Expressem".

Czy Agata Duda może sobie pozwolić na modową ekstrawagancję?

Jak podkreśla jednym z głównych założeń jest również to, że "strój to wizytówka", dlatego też "nie powinien koncentrować uwagi poprzez zbytnią ekstrawagancję". Na co w takim razie nie może pozwolić sobie Agata Duda?

Mam również wśród swoich klientek młode kobiety, dla których tworzę indywidualne projekty, nieco bardziej ekstrawaganckie, w których występują przezroczystości, wysokie pęknięcia odsłaniające nogi, czy odsłaniające plecy wycięcia. Na takie ekstrawagancje pierwsza dama nie może sobie pozwolić- wymieniła.

Zaznaczyła, że choć z Agatą Dudą współpracuje sztab ekspertów, to ostatnie słowo dotyczące wyboru stroju należy zawsze do pierwszej damy.