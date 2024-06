Gołąbki to jedna z flagowych potraw polskiej kuchni. To mięsno-ryżowy farsz zawinięty w liście kapusty. Gołąbki są podawane najczęściej z pomidorowym sosem. Zgodnie z wieloma przepisami bywają duszone w pomidorowym sosie.

Wspomnienia z rodzinnego domu

Serwis internetowy amerykańskiego dziennika "The New York Times" w swoim dziale kulinarnym publikuje przepisy na potrawy z różnych stron świata. Niedawno pojawił się tam przepis na gołąbki. Pod artykułem, jak i pod postem na Facebooku, dotyczącym tej potrawy, pojawiło się mnóstwo komentarzy. Ludzie wspominali, jak w ich domach rodzinnych przygotowywano cabbage rolls (angielska nazwa gołąbków). Wpisy pochodziły nie tylko od osób, których krewni byli lub są Polakami, lecz także Ukraińcami, Węgrami, Słowakami i Rumunami, ponieważ w każdym z tych krajów występuje lokalna wersja tej potrawy.

"Strzeżcie się ducha mojej babci"

Burzę z piorunami wywołał opis postu na profilu "The New York Times" na Facebooku. Zamieszczono tam komentarz czytelniczki spod artykułu, w którym wspominała, że jej "polska mama używała zupy pomidorowej z puszki do polania gołąbków". Internauci tego nie mogli wybaczyć.

"Przykro mi, ale polska matka nigdy nie użyłaby przetworzonej zupy z puszki; Ktokolwiek używa zupy jako sosu do gołąbków, niech się strzeże ducha mojej babci; Pomidory z puszki lub przecier, ale na pewno nie zupa!" - pisali oburzeni internauci.