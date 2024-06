Kiedy najlepiej ćwiczyć? Rano, czy wieczorem a może w samo południe? Każda pora dnia jest dobra na ćwiczenia. Ważne, by nasza aktywność fizyczna była regularna. Już dawno dowiedziono, że regularne ćwiczenia nie tylko wpływają na nasz stan zdrowia, ale podnoszą naszą kreatywność myślenia, odstresowują a także pozytywnie wpływają na stan naszej skóry m.in. jej proces starzenia się i cellulit.

Reklama

Jakie godziny są najlepsze na aktywność fizyczną?

Jak wynika z badań naukowców osoby, które chcą schudnąć, poprawić swoją kondycję i wytrzymałość organizmu albo nabrać masy mięśniowej powinny wybrać konkretne godziny swoich treningów. Źródła naukowe twierdzą, że najlepsza pora na treningi to przedział od godziny 9 do 14. To najlepszy czas ze względu na to, że aktywność psychomotoryczna naszego organizmu jest największa. W tych godzinach również nie jesteśmy zmęczeni, dlatego warto je wykorzystać na aktywność fizyczną. Zaletami porannego treningu jest także to, że naładuje nas pozytywnie na cały dzień.

Reklama

Kiedy ćwiczyć żeby schudnąć?

Jak wynika z badań naukowców porą na ćwiczenia, dla tych którzy chcą schudnąć to poranek. To pora dnia, gdy nasz metabolizm działa na największych obrotach, nie magazynuje zbędnego tłuszczu i sprawia, że kalorie spalają się szybciej. Poranna aktywność fizyczna dodatkowo podkręca metabolizm i pomaga w spalaniu zbędnych kalorii jeszcze kilka godzin po treningu. Podczas ćwiczeń uwalniają się endorfiny, które obniżają stres i poprawiają nastrój.

Dodatkowym pytaniem, jakie pojawia się w przypadku aktywności fizycznej wykonywanej rano jest to, czy ćwiczyć na czczo, czy po śniadaniu? Z badań opublikowanych w "International Journal of Sports Medicine" wynika, że osoby ćwiczące na czczo spalają więcej tkanki tłuszczowej. Wynika to z tego, że w nocy organizm zużył już rezerwy energetyczne w postaci glikogenu i ćwicząc z samego rana znowu spalamy tłuszcze.

Kiedy ćwiczyć, gdy chcemy popracować nad masą mięśniową?

Jeżeli aktywność fizyczna ma zwiększyć naszą masę mięśniową, dobrze jest zaplanować swój trening na godzinę 14. To właśnie o tej godzinie, jak wynika z badań, są największe szanse na osiągnięcie tego celu. Ciało jest wówczas rozruszane i rozgrzane, co zmniejsza ryzyko kontuzji a i same ćwiczenia są wykonywane przy większej wydajności. Aktywność fizyczna o tej porze dnia zmniejsza apetyt i chęć podjadania.

Kiedy ćwiczyć, jeśli chcemy mieć więcej siły?

Aktywność fizyczna, która pozwoli zwiększyć siłę organizmu, najlepiej wykonywać późnym popołudniem, a więc w godzinach 16-19. To pora, gdy ponownie aktywny jest nasz metabolizm, ale nie w takiej mierze, jak rano. To czas, gdy mięśnie reaktywują swoją siłę a wytrzymałość organizmu rośnie. O tej porze maleje także ryzyko kontuzji. Ćwiczenia późnym popołudniem i wieczorem pomagają w redukcji stresu, odpoczynku. Amerykański magazyn "Journal of Physiology" pisze, że ćwiczenia w godzinach popołudniowych regulują wewnętrzny zegar w organizmie. Dzieje się to dzięki wyrzuceniu złych emocji podczas treningu, wyciszeniu się i pozbyciu stresu. Aktywność fizyczna wykonywana wieczorem sprawia, że nasz sen jest spokojny i dobry. Pod warunkiem, że trening nie jest zbyt intensywny.

Warto pamiętać, że najlepszy trening to ten zrealizowany. Pora aktywności fizycznej ma znaczenie, ale nie jest najważniejsza. Czasem po prostu trudno dopasować ją do naszego trybu życia, więc lepiej ćwiczyć wtedy, kiedy mamy na to czas.