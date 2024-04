"Ile dać na komunię w 2024?" - to pytanie nurtuje wszystkich, którzy otrzymali zaproszenia na Pierwszą Komunię Świętą w tym roku. Ustalenie konkretnej kwoty nie jest niestety wcale takie łatwe. Wszystko powinno zależeć przede wszystkim od zasobności naszego portfela.

Ile pieniędzy wręcza się z okazji Pierwszej Komunii Świętej?

Warto także pamiętać, że to nie prezenty i pieniądze powinny tego dnia odgrywać najważniejszą rolę a duchowe przeżycia dziecka. Oczywiście wiadomym jest, że nie da się tego do końca uniknąć. Od wielu lat przyjęło się, że zamiast drogich a bywa, że nietrafionych prezentów, goście wręczają dziecku kopertę z pieniędzmi. Jakie kwoty wkładane do kopert z okazji Pierwszej Komunii Świętej "obowiązują" w 2024 roku?

Czynników, od których to zależy, jest co najmniej kilka. Po pierwsze stopień pokrewieństwa z dzieckiem, na komunię którego zostaliśmy zaproszeni. Po drugie wielkość przyjęcia a po trzecie miejsce, w którym się odbywa.

Jeżeli przyjęcie odbywa się w lokalu gastronomicznym, wielu gości wkłada do koperty kwotę, którą rodzice dziecka przeznaczyli na menu, czyli za tzw. talerzyk. Wszystko zależy od miejscowości, w której znajduje się lokal i jego prestiżu. Można to wcześniej sprawdzić dzwoniąc do restauracji, ale w tym roku są to kwoty rzędu 200-500 złotych od osoby. Jeśli przyjęcie odbywa się w domu, to kwota wkładana w tym roku do koperty oscyluje między 200-400 złotych.

Ile pieniędzy daje chrzestny lub dziadkowie z okazji komunii?

To jeśli chodzi o zwykłych gości, niezbyt blisko spokrewnionych z dzieckiem i jego rodzicami. Inne kwoty "obowiązują" dziadków, czy rodziców chrzestnych. Bliska rodzina wkłada do koperty na Pierwszą Komunię Świętą 2024 od 500 do 800 złotych. Chrzestni, czy dziadkowie decydują się z kolei na kwoty wahające się od 500 do nawet 3 tysięcy złotych. Pieniądze najlepiej wręczyć dziecku w obecności rodziców. W dobrym tonie jest je włożyć do koperty z kartką okolicznościową.

Jakie prezenty wręczyć z okazji komunii?

Zazwyczaj do koperty dołączony jest także upominek np. Biblia, czy książka. Wciąż modne są zegarki, bransoletki, czy karty podarunkowe do sklepów internetowych, czy stacjonarnych, które np. sprzedają literaturę lub gry. Zamiast pieniędzy najczęściej wręczane są wciąż tablety oraz rowery.

Bywa, że kilka miesięcy przed Pierwszą Komunią Świętą rodzice informują, na co zostaną przeznaczone zebrane pieniądze. Najczęściej są to wycieczki, obozy językowe, czy też sprzęt komputerowy lub dodatkowe zajęcia. Taka wiedza przydaje się, gdy prezent ma być zbiorowy. Wtedy każdy wie, ile pieniędzy ma włożyć do koperty wręczanej z okazji Pierwszej Komunii Świętej.