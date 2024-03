Michał Szpak należy do tych artystów, którzy nie boją się przełamywać stereotypy. Piosenkarz nie stroni od kreacji oryginalnych, ale też nieco kontrowersyjnych.

Kilka tygodni temu zrobiło się o nim głośno, gdy podczas promocji programu "Czas na show. Drag me out" zaprezentował się w stylizacji, która wyglądała tak, jakby zapomniał spodni. Tym razem także postawił na oryginalność i najwyraźniej chciał, by znowu zrobiło się o nim głośno.

Michał Szpak znowu zrezygnował ze spodni

Michał Szpak na jednym z eventów pojawił się w długim czarnym płaszczu i eleganckiej koszuli. Podobnie, jak poprzednim razem zrezygnował ze spodni. Zamiast nich założył…spódnicę. Ten stylistyczny zabieg sprawił, że oczy wszystkich zwrócone były na umięśnione i bardzo zgrabne nogi piosenkarza. Swój artystyczny i kontrowersyjny look Michał Szpak uzupełnił butami na koturnie oraz perłowym naszyjnikiem.

Nie zabrakło też stylowych okularów, które były przysłowiową wisienką na torcie w tej stylizacji.

Jak Wam podoba się stylizacja Michała Szpaka?