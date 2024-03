Anna Popek kilka miesięcy temu straciła pracę w TVP. Była prezenterka "Pytania na śniadanie", choć nie znalazła na razie żadnej intratnej posady, wciąż jest obecna w świecie show-biznesu oraz mediach społecznościowych.

Reklama

To właśnie na Instagramie zamieszcza wiele nagrań z aktywności, którym oddaje się teraz, gdy ma sporo wolnego czasu. Nagrywa live'y, w których dzieli się ze swoimi fanami przemyśleniami na temat życia. Prezenterka przyznaje, że ten kontakt z obserwatorami jest dla niej pewnego rodzaju terapią. Dzięki tym spotkaniom ma namiastkę tego, co przez laty robiła w TVP.

W tej części garderoby Anna Popek często pozuje na Instagramie

Na swoim Instagramie Anna Popek prezentuje także modne stylizacje. Na wielu zdjęciach pozuje w kusych koszulach i rajstopach lub pończochach. W rozmowie z Dziennik.pl przyznała, że jest ogromną fanką tej części garderoby.

Jest zima, więc nie będę z gołymi nogami chodziła. Zimą nosi się rajstopy albo pończochy. Jak przyjdzie wiosna albo lato to będę chodzić z gołymi nogami - śmieje się Anna Popek.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Prezenterka uważa, że niektóre modele to małe dzieła sztuki.

To pięknie podkreśla kształt nóg. Czasami te pończochy, czy rajstopy to dzieła sztuki, które dodają uroku. Myślę, że nogi to spora powierzchnia naszego ciała, więc jeśli możemy ją ozdobić, to dlaczego nie - wyjaśnia w rozmowie z Dziennik.pl.

Anna Popek przyznaje jednak, że choć rajstopy uwielbia, ma ich zdecydowanie mniej, niż butów.