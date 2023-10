Halloween. Różne podejście Polaków

Przed nami ostatnia noc października, czyli Halloween. Dziś nikogo już nie dziwi widok przerażających postaci, które wieczorem pojawią się na ulicach miast i osiedli. Coraz częściej już kilka dni wcześniej dzieci ostrzegają sąsiadów, by przygotowali słodycze, bo 31 października będą pukać do ich drzwi wołając "Cukierek albo psikus".

Jedni już się do tego przyzwyczaili i traktują to jako formę niewinnej zabawy, inni wcale nie mają ochoty w niej uczestniczyć. Jak się okazuje, wiele osób podchodzi do Halloween krytycznie i nie chce, by pochodząca zza oceanu tradycja zadomowiła się Polsce.

Halloween w Polsce. Wyniki sondażu

Ile osób planuje obchodzić Halloween i co o nim sądzi? O to zapytała Polaków firma Payback Polska. Z ankiety wynika, że mimo rosnącej popularności w gronie młodzieży, wśród dorosłych Halloween nie ma tak wielu zwolenników.

"Święto" w jakiejś formie zamierza obchodzić mniej niż 30 proc. pytanych. Niecała połowa z tych osób planuje udekorować dom tematycznymi ozdobami.

Dorośli obserwują głównie rosnące zainteresowanie Halloween wśród swoich dzieci. Co trzecia młoda osoba będzie uczestniczyć w różnego rodzaju halloweenowych atrakcjach.40 proc. celebrujących ten wieczór zamierza przebrać się za przerażającą postać i zbierać słodycze wśród sąsiadów.

Prawie połowa pytanych (45 proc.) uważa, że Halloween jest miłą zabawą i nie doszukuje się w nim głębszego znaczenia. Pozostali nie należą do entuzjastów tego zwyczaju.

Halloween. Zmiana podejścia na przestrzeni lat

To spora zmiana w porównaniu do opinii sprzed kilku lat. W 2016 roku Halloween w Polsce planował obchodzić co dziesiąty pytany. Jako fajną zabawę traktował je co czwarty ankietowany. Co trzeci nie widział nic złego w tym zwyczaju, ale nie był jego entuzjastą.

20 procent osób uważało, że Halloween niepotrzebnie wypiera rodzimą tradycję i niszczy nastrój dnia Wszystkich Świętych. Ponad10 proc. osób twierdziło, że jest niezgodne z nauką Kościoła i nie powinno się go obchodzić.

Alternatywa dla Halloween

Niektóre osoby, które nie chcą, by dzieci niepokoiły je pukając do drzwi z prośbą o cukierki, wywieszają na drzwiach kartki z taką informacją. Aby najmłodsi nie spotkali się z niemiłą reakcją, warto, by rodzice zwrócili ich uwagę na uszanowanie innego podejścia do Halloween.

Od kilku lat w odpowiedzi na potrzeby najmłodszych środowiska katolickie zamiast Halloween organizują innego rodzaju zabawy zwane balami Wszystkich Świętych.