Wizja wysiłku i zmęczenia bywa przerażająca dla wielu osób. Z tego względu rezygnują z aktywności fizycznej, bo nie sprawia im przyjemności. Tymczasem ruch jest konieczny, jeśli chcemy cieszyć się dobrym zdrowiem przez wiele lat. Rozwiązaniem jest cosy cardio, które można przetłumaczyć jako “przytulne cardio”. Na czym dokładnie polega taki trening? Koncepcja spopularyzowana przez tiktokerkę Hope Zuckerbrow pod koniec 2022 r. polega na wykonywaniu ćwiczeń w przyjemnej atmosferze, z nastawieniem na relaks. To prawdziwa rewolucja w świecie fitness, która zmienia sposób, w jaki ludzie postrzegają ruch.

Cosy cardio ー ćwiczenia dla początkujących i nie tylko

Treningi cosy cardio doskonale sprawdzą się w przypadku osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z aktywnością. Stanowią także świetną alternatywę dla siłowni lub biegania na zewnątrz podczas długich jesiennych i zimowych wieczorów, gdy aura nie zachęca do wyjścia. Cosy cardio to ćwiczenia sercowo-naczyniowe, które są wykonywane w wygodniejszy i bardziej przyjemny sposób niż klasyczne cardio. Istotnym elementem jest stworzenie przytulnej atmosfery. W jaki sposób można to zrobić? Z pewnością przydadzą się zapachowe świece, relaksująca muzyka, ulubiony napój pod ręką i koniecznie wygodny strój. Do treningu należy podejść na spokojnie, bez pośpiechu.

Stworzenie takiego atrakcyjnego środowiska sprawia, że czujemy się bardziej zmotywowani do wykonania ćwiczeń. Nie przeraża nas wizja wysiłku, po którym nie będziemy w stanie zrobić już nic innego. Cosy cardio to przyjemne zajęcia fitness, które przestają być przykrym obowiązkiem. Można potraktować je jako zabawę lub jeden z przejawów self-care.

Jak wygląda trening w stylu cosy cardio?

Jeśli męczy cię siłownia i nie lubisz wychodzić na dwór podczas jesiennej niepogody, warto spróbować ćwiczeń w domu. Co dokładnie możesz robić? Jeśli chcesz naśladować Hope Zuckerbrow, zacznij od chodzenia po swoim salonie. Kolejnym pomysłem jest spokojna jazda na rowerku stacjonarnym lub podnoszenie hantli (możesz też zastąpić je butelkami z wodą). Zasada jest prosta ー wykonujemy nieskomplikowane ćwiczenia, przy wykorzystaniu podstawowych sprzętów.

Czy cosy cardio sprawdzi się jako jedyna aktywność?

Przytulne ćwiczenia w domowym zaciszu to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą wprowadzić do swojego życia jakikolwiek ruch, ale nie wiedzą od czego zacząć. To również ciekawa alternatywa, jeśli przeraża nas wizja ćwiczeń w miejscu publicznym, takim jak siłownia. Zdaniem naukowców cosy cardio może być dobrym wstępem do aktywności fizycznej, zwłaszcza tej bardziej intensywnej. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy zatrzymać się w tym miejscu i rezygnować z innych form ruchu. Aby cieszyć się dobrym zdrowiem, konieczne jest stopniowe zwiększanie intensywności lub liczby powtórzeń. WHO zaleca dla dorosłych w wieku 18-64 lata wykonywanie ćwiczeń przez 150-300 minut tygodniowo, z założeniem, że ich intensywność jest umiarkowana.

Regularna aktywność fizyczna to jeden z najlepszych sposobów na zmniejszenie ryzyka przedwczesnej śmierci spowodowanej chorobami sercowo-naczyniowymi. Oprócz tego może uchronić nas przed zachorowaniem na cukrzycę typu 2, a nawet depresję.