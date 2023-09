Reklama

Grooming, mobbing czy cyberprzemoc to zjawiska o których mówi się coraz częściej. O ile mobbing to prześladowanie, uporczywe nękanie, zastraszanie i stosowane przemocy psychicznej w miejscu pracy, grooming oznacza działanie podejmowane w Internecie stosowane przez osobę starszą w celu uwiedzenia osoby małoletniej.

Czym jest grooming?

Reklama

Słowo "grooming” wywodzi się z języka angielskiego i oznacza dosłownie "pielęgnację, dbanie”. Jest to zachowanie dorosłego polegające na szukaniu kontaktu z małoletnimi za pośrednictwem internetu.

Działania osoby dorosłej mają na celu zaprzyjaźnienie się, nawiązanie więzi emocjonalnej z dzieckiem, a następnie uwiedzenie go. Głównym celem jest zmniejszenie jego oporów, a następnie wykorzystanie go emocjonalnie lub/i seksualnie.

Reklama

Youtuber Gargamel oskarżony o grooming przez byłą partnerkę

W ostatnim czasie w kontekście groomingu wiele mówi się o polskim youtuberze Jakubie Chuptysiu. Influencer o pseudonimie Gargamel został oskarżony o grooming przez swoją byłą partnerkę Laurę Klaus.

W poniedziałek 25 września do Internetu trafiło nagranie, w którym jego była partnerka mówi, że gdy miała 16 lat dopuszczał się względem niej groomingu i różnych form manipulacji.

Jakub Chuptyś po opublikowaniu nagrania Laury Klaus wydał oświadczenie na Facebooku, w którym przeprasza swoją byłą dziewczynę i przyznaje się do popełnionych błędów. "To co zrobiłem w 2020 r., jest niewybaczalne i nie ma usprawiedliwienia dla mojego postępowania” - napisał. "Pracuję nad sobą i z roku na rok staram się być lepszym człowiekiem. Wiem, że nic nie jest w stanie odwrócić tego, co zrobiłem, skupiam się na dalszej pracy nad sobą. I znów — z całego serca przepraszam" — czytamy w oświadczeniu.