Ludzie na całym świecie decydują się na tatuaże w języku innym niż ten, którym się posługują. Zbadano, jaki rodzaj napisów jest najczęściej wybierany i którzy celebryci swoimi tatuażami zainspirowali najwięcej osób?

Reklama

Preply, analizując liczbę oznaczonych odpowiednimi hashtagami postów na Instagramie oraz roczną liczbę wyszukiwań w Google, wytypował pięć najpopularniejszych rodzajów tatuaży tekstowych na całym świecie.

Reklama

Najczęściej tatuujemy imiona, inicjały i ulubione cytaty

Tatuaże z imionami są najpopularniejszym rodzajem tatuaży tekstowych. Na Instagramie w 2022 roku pojawiło sią 298 000 postów na ten temat. W Google frazy uwzględniające tatuaż z imieniem wyszukiwano aż 2,6 miliona razy. Numer jeden na podium nie powinien nikogo dziwić. Bardzo często chcemy uwiecznić imię członka rodziny czy swojej miłości.

Na drugim miejscu znalazły się tatuaże składające się z pojedynczych liter. Na Instagramie pojawiły się one 122 000 razy, i odnotowano 2 157 840 wyszukiwań w Google. Najczęściej oznaczają one imię lub miejsce, które mają dla danej osoby znaczenie.

Trzecie miejsce – 87 400 postów na Instagramie i 896 640 wyszukiwań w Google – należy do cytatów.

Na czwartym miejscu najpopularniejszych tatuaży tekstowych znalazły się słowa – tatuaże, które mają za zadanie wyrażenie konkretnych uczuć, motywację, odzwierciedlenie szeregu różnych myśli i emocji. Pojawiły się one w 87 400 postach na Instagramie i uzyskały 535 200 wyszukiwań w Google.

Tatuaże zawierające fragment tekstu ulubionej piosenki uplasowały się na piątym miejscu, z łączną liczbą 5000 wyników na Instagramie i 145 320 w Google.

Im bardziej egzotyczny język tym lepiej

Wiele osób decyduje się na wytatuowanie sobie obcojęzycznych słów lub zwrotów. Niektórych kusi estetyka znaków języków niełacińskich, inni decydują się na uniwersalny język, najczęściej angielski, by tatuaż był zrozumiały na całym świecie.

W jakim języku najczęściej wykonujemy tatuaże? Co ciekawe nie jest to język angielski, który zajmuje dopiero 10 miejsce w zestawieniu. Pierwsza trójka należy do języków spoza alfabetu łacińskiego. Na szczycie listy znajduje się język japoński, zaraz za nim plasuje się język chiński, a pierwszą trójkę domyka język arabski. Na tatuaże po arabsku zdecydowały się gwiazdy takie jak Selena Gomez, Angelina Jolie i Rihanna, co prawdopodobnie wpływa na ich popularność.

Coraz częściej wykonuje się tatuaże w języku polskim

Trendy w tatuażu nieustannie się zmieniają. Przyjrzano się temu, które języki wybierane były najczęściej, w oparciu o średnią zmianę popytu z roku na rok.

Największa zmiana zainteresowania nastąpiła w przypadku tatuaży wykonanych w języku perskim ze wzrostem popularności na całym świecie o 312% w skali roku. Perski jest językiem indoeuropejskim używanym w krajach takich jak Iran i Afganistan.

Na drugim miejscu uplasował się język polski ze wzrostem o 200%, a na trzecim język pendżabski - wzrost o ponad 129%.

Inspirujące tatuaże celebrytów

Osoby podziwiane na całym świecie, mają duży wpływ na to, jakie tatuaże wybieramy. Mając to na uwadze, przyjrzano się liczbie wyszukiwań dotyczących tatuaży celebrytów, i w ten sposób wyłoniono dwudziestu o największym wpływie.

Na całym świecie, w Internecie najczęściej wyszukiwane są tatuaże Ariany Grande – jest to ponad 1,3 miliona wyszukiwań rocznie. Sama gwiazda pop ma na swoim ciele prawdopodobnie ponad 50 tatuaży, które zawierają m.in. cytaty z filmów oraz pseudonimy. Wyszukiwania dotyczące tatuaży Ariany Grande szczytową popularność osiągnęły w 2019 roku po tym, jak fani wychwycili błąd w tłumaczeniu jej japońskojęzycznego tatuażu poświęconego jej albumowi „7 ring”. Tatuaż przedstawiający wyraz „shichirin” w dosłownym tłumaczeniu oznacza „mały grill”. No cóż, może trzeba było skorzystać z porady native speakera?

Na drugim i trzecim miejscu znajdują się odpowiednio Harry Styles i Justin Bieber, Inne wytatuowane gwiazdy, które znalazły się w pierwszej dziesiątce, to Rihanna, Ben Affleck czy Angelina Jolie.

Angelina Jolie i Rihanna mają wytatuowane teksty w języku arabskim. Angelina Jolie ma również tatuaż po łacinie, podobnie jak David Beckham, który w zestawieniu najpopularniejszych celebrytów zajął 12. miejsce.

Stany Zjednoczone rozczarowują fanów tatuażu

Decydując się na tatuaż tekstowy w obcym języku, upewnijmy się, że forma w jakiej go utrwalimy jest poprawna, inaczej możemy bardzo tego żałować.

Preply sprawdził, w jakich krajach jest najwięcej osób, które żałują wykonanych tatuaży, oraz gdzie popyt na ich usunięcie lub korektę jest największy.

Co roku, ponad milion osób w Stanach Zjednoczonych poszukuje informacji dotyczących usunięcia tatuażu. W Brazylii takich informacji szukało 275 040, a w Wielkiej Brytanii 217 200.