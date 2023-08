Tylko 70 eurocentów trzeba zapłacić za kawę, czyli o pół euro mniej, jeśli przyniesie się swoją filiżankę, cukier i łyżeczkę - z takim pomysłem na obniżenie cen wystąpili właściciele baru koło Savony we włoskiej Ligurii. Wcześniej ujawniono we Włoszech odwrotne przypadki zawyżania cen i dopisywania często absurdalnych pozycji do rachunków.

2 euro za przekrojenie tosta na pół, 2 euro za dodatkowy talerzyk dla dziecka - takie sytuacje z lokali gastronomicznych opisano w ostatnich dniach we Włoszech. Reklama Zupełnie inną ofertę dla klientów ma bar w miejscowości Millesimo, by zachęcić klientów podczas lata, mijającego pod znakiem wysokich cen - zauważa w sobotę dziennik "La Stampa". Klient zapłaci za espresso nie 1,20 euro, ale 0,70 jeśli przyjdzie ze swoją filiżanką, łyżeczką i cukrem. Reklama "Pojawił się pomysł na rzecz oszczędzania energii i szacunku dla środowiska. I tak postanowiliśmy na serio wystąpić z nową inicjatywą, by obniżyć cenę kawy. Uznaliśmy to za dobry pomysł, by zamortyzować podwyżki związane ze wzrostem cen surowców, ale bez rezygnacji z przyjemności dobrej jakości kawy czy śniadania w barze" - wyjaśniła Valentina Venturino, która prowadzi bar z rodzicami. Jak dodała, dzięki temu, że klienci przychodzą ze swoimi filiżankami, można zaoszczędzić energię i zużycie wody, bo zmywarka w barze mniej pracuje. W Millesimo, dodaje gazeta, miłośnicy kawy już przygotowali sobie zestawy do noszenia przy sobie.