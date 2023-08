Kąpiele słoneczne top less są legalne w około 39 krajach, w samej Portugalii średnio co 12 kilometrów wzdłuż wybrzeża znajduje się plaża dla nudystów. Włochy, Hiszpania, Chorwacja, Portugalia - Kiwi.com podpowiada, które lokalne plaże dla nudystów warto odwiedzić. Zanim się jednak rozbierzesz, poznaj zasady etykiety i wskazówki, jak (nie) zachowywać się na plaży nudystów.

Hiszpania

W Hiszpanii, która od lat króluje w zestawieniach najpopularniejszych destynacji wśród polskich turystów, nie tylko opalanie top less jest w pełni legalne, ale w ogóle noszenie się bez okrycia, zupełnie nago w przestrzeni publicznej również, i to od 1988 roku. Teoretycznie można to robić wszędzie bez groźby kary finansowej czy interwencji służb porządkowych. Kiwi.com przypomina jednak, że w Barcelonie i Valladolid wprowadzono bardziej restrykcyjne zasady, które ograniczają wolność naturystów. Nie obejmują one jednak obszarów do plażowania.

Najlepsze plaże dla nudystów, które warto zobaczyć będąc w Hiszpanii to:

Playa de Maspalomas — Gran Canaria, Las Palmas

Playa de Cantarriján — La Herradura, Grenada

Playa de Bolonia — Bolonia, Kadyks

Playa de Es Trenc — Majorka, Baleary

Playa de Vera — Vera, Almería

Chorwacja

W Chorwacji, opalanie się topless jest niezwykle powszechne — widok nawet zupełnie nagich ludzi nikogo tam nie dziwi - można ich spotkać na większości plaż, niezależnie od tego, czy są one oznaczone, jako miejsca dla nudystów czy nie. Z uwagi na fakt, że Chorwacja od lat jest tłumnie odwiedzana przez turystów z całego świata, w tym m.in. z Polski, lokalne plaże mogą być bardzo zatłoczone. Kiwi.com podpowiada, które z nich znajdują się bardziej na uboczu i oferują nieco bardziej kameralną atmosferę.

Najlepsze plaże dla nudystów

Plaża Stiniva — Vis, Split-Dalmacja

Plaża Kandalora — Rab, Primorsko-Gorski Kotar

Wyspa Jerolim — Hvar, Split-Dalmacja

Plaża Sveta Marina — Sveta Marina, Istria

Włochy

W słonecznej Italii zniesienie surowych przepisów, zabraniających opalania się nago w miejscach publicznych zajęło dużo czasu. To dlatego, że pochodziły one z czasów, kiedy nagość była uważana za haniebną i bulwersującą niemalże w każdych okolicznościach. W 2006 roku restrykcyjne przepisy zostały zniesione, a naturyści mogli legalnie cieszyć się wolnością i swobodą na włoskich plażach. Obecnie we Włoszech jest około 17 oficjalnych plaż dla nudystów - wiele z nich znajduje się w Toskanii i na Sardynii.

Spiaggia Nido Dell’Aquila — San Vincenzo, Tuscany

Spiaggia di Acquarilli — Elba, Tuscany

Spiaggia di Is Benas — San Vero Milis, Sardinia

Spiaggia di Piscinas — Magazzini, Sardinia

Spiaggia del Troncone — Marina di Camerota, Campania

Portugalia

W Portugalii jest dziewięć oficjalnych plaż dla nudystów, ale naturyzm jest praktykowany na ponad 50 innych. Oznacza to, że średnio co 12 kilometrów wzdłuż portugalskiego wybrzeża znajduje się jedna plaża dla nudystów! Wygląda na to, że Portugalia to prawdziwy raj dla naturystów.

Najlepsze plaże dla nudystów w Portugalii to:

Praia da Bela Vista — Costa da Caparica, Lizbona

Praia do Salto — Porto Covo, Alentejo

Praia da Barreta — Ilha Deserta, Algarve

Praia do Homem Nu — Tavira, Algarve Praia do Meco — Sesimbra, Lizbona

Co robić i czego nie robić na plaży nudystów?

Gdziekolwiek wybierasz się na wakacje, zanim się rozbierzesz i dołączysz do grona nudystów, zapoznaj się z kilkoma wskazówkami, które Kiwi.com przygotowała.

Co robić:

jeśli korzystasz z leżaka, rozłóż na nim ręcznik, nim z niego skorzystasz

pamiętaj, żeby zakryć się ponownie, jeśli zdecydujesz się opuścić plażę

nie działaj pod presją, lecz w zgodzie ze sobą - jeśli nie czujesz się gotowy, by w pełni rozebrać się jak inni, nie rób tego

pamiętaj o solidnej i mocnej ochronie przeciwsłonecznej

szanuj przestrzeń innych plażowiczów i zachowaj zdrowy i rozsądny dystans, zostawiając tak dużo miejsca, jak to tylko możliwe, między sobą a sąsiadującym plażowiczem.

Czego nie robić: