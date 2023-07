Wielu z nas lato kojarzy się z pysznym, choć niekoniecznie zdrowym jedzeniem. Wakacje obfitują w przynoszące ulgę w upalne dni lody, słodkie gofryi przydrożne fast foody, które wybieramy podczas długich podróży samochodem. Często wydaje nam się, że jeśli chcemy właściwie odżywiać się w czasie letnich eskapad, musimy zdecydować się na wiele wyrzeczeń.

Reklama

– Błędem, który często towarzyszy nam w trakcie wakacji jest założenie, że mamy tylko dwie możliwości – albo trzymać ścisłą dietę przez cały wyjazd, albo pozwolić sobie na wszystkie niezdrowe zachcianki. Warto jednak zmienić nastawienie „muszę jeść zdrowo” na „mogę jeść zdrowo” i przede wszystkim kierować się rozsądkiem, znaleźć balans. Wybór jedzenia, po którym czujemy się dobrze, będzie najlepszą alternatywą, ponieważ będziemy mogli w pełni cieszyć się wypoczynkiem – wyjaśnia Sylwia Lenartowicz-Wojciechowska, dietetyk, ekspert Barbora.pl.

Zdrowe przekąski do plecaka i walizki

Reklama

Nawet wyruszając na wakacje z najlepszymi żywieniowymi intencjami, podczas urlopu zdarza nam się popełniać podstawowe błędy, które przekreślają nasze plany i stają się początkiem usprawiedliwień oraz niezdrowych wyborów. Wśród nich dietetycy najczęściej wymieniają pomijanie śniadań, picie niewystarczającej ilości wody i brak odżywczych przekąsek.

– Niezależnie od tego, czy wybieramy się na jednodniową, czy dłuższą wycieczkę, kilka wskazówek pomoże nam zachować bezpieczeństwo i zdrowie. Przed podróżą powinniśmy upewnić się, że mamy pod ręką przekąskę bogatą w białko i zdrowe tłuszcze. Do podróżnego menu warto dodać także świeże owoce i orzechy, żeby zawsze móc schrupać coś pożywnego. Zabierzmy ze sobą także niewielki smakołyk, taki jak gorzka czekolada, suszone owoce itp., aby zaspokoić apetyt na słodycze podczas podróży. Często zdarza się, że w trakcie wakacji chętniej decydujemy się na słodkie, gazowane napoje. Są kuszące, zwłaszcza w upalne dni, ale mogą one spowodować wzrost poziomu cukru w organizmie. Ponadto spożywanie napojów gazowanych w okresie letnim zamiast gasić pragnienie, wzmaga je. Dlatego też warto wybierać naturalnie słodzone napoje, takie jak maślanka lub lemoniada, ponieważ są one bogate w minerały i utrzymują poziom cukru w organizmie pod kontrolą – dodaje ekspertka.

Aby zniwelować pokusę na niezdrową żywność, powinniśmy rozważnie zwracać uwagę na wielkość porcji i utrzymywać normalny harmonogram posiłków. Dzięki temu unikniemy uczucia ciężkości w żołądku i będziemy czuć się lekko przez całą podróż. Konieczne jest również zadbanie o prawidłowe nawodnienie i jakość snu.

– W podróży często jesteśmy niewyspani, a prawidłowy sen ma znaczenie nie tylko w kwestii naszego samopoczucia, ale również nawyków żywieniowych. Podczas wakacji powinniśmy zadbać o pokarmy zawierające tryptofan, magnez, melatoninę i inne składniki odżywcze, które mogą poprawić jakość snu: drób, tłuste ryby, takie jak łosoś lub tuńczykoraz produkty mleczne. Warto sięgnąć również po migdały, orzechy nerkowca, płatki owsiane, otręby, krakersy pełnoziarniste i inne stosunkowo nieprzetworzone węglowodany, a także owoce – wiśnie, banany czy kiwi – podsumowuje ekspertka.