Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Whirlpool Corporation[2], korzystanie z serwisów dużego sprzętu AGD w Polsce jest umiarkowanie popularne – 7% badanych deklaruje, że skorzystało z tego typu usług w ciągu ostatnich 6 miesięcy, a 10% do roku. Najwyższy odsetek osób niekorzystających z usług autoryzowanych serwisów sprzętu AGD– aż 33% to respondenci, którzy wprawdzie dostrzegają problem degradacji środowiska i zmian klimatycznych, ale uważają, że nie są one na tyle duże, aby zagrozić przyszłości planety. Te osoby nie chcą się angażować w działania prośrodowiskowe, bo uważają je za uciążliwe, a dla nich wygoda i przyjemność są najważniejsze. Z drugiej strony najbardziej zainteresowani naprawą dużego AGD są ci, którzy kwestie ochrony klimatu uważają za kluczowy problem. To bardzo świadomi konsumenci, którzy czują odpowiedzialność za własne wybory i nie tylko zmieniają własne nawyki, ale też starają się edukować innych.

Pragmatyczne podejście

Wyniki badania[2] pokazują, że 55% respondentów zawsze najpierw próbuje naprawić stary sprzęt AGD, zanim zdecyduje się na kupno nowego. Kolejnych 25% rozważa oddanie sprzętu do naprawy, choć nie zawsze to robi. Jedynie 4% deklaruje, że od razu kupi nowy sprzęt.

– To ciekawe, że wśród polskich konsumentów jest tak duża chęć przedłużania żywotności sprzętu AGD. To pokazuje, że wątki szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju nie są im obce, choć często kierują nimi różne motywacje (finansowe lub ekologiczne). Serwisowanie dużego AGD może być skutecznym sposobem na realizowanie zasady 3xR: reduce, reuse, recycle – mówi Gabriele Patti, Whirlpool Corporation.

Serwisowanie tak, ale pod warunkiem

Konsumenci patrzą na naprawę urządzeń AGD przez pryzmat finansów. Zapytani o kwotę naprawy, jaką byliby w stanie zaakceptować zanim zdecydują się na zakup nowego sprzętu, badani najczęściej wskazywali wartość nieprzekraczającą ¼ ceny nowego sprzętu – 54%. Co trzeci badany zdecyduje się na naprawę tylko wówczas, gdy nie będzie ona droższa niż 10% ceny nowego produktu, a 7% badanych deklaruje, że mogliby zaakceptować naprawę wynoszącą nawet 50% ceny.

Sprzęt do naprawy w dobrych rękach

Gdzie respondenci szukają informacji o serwisach AGD? Jedną z najczęściej wskazywanych odpowiedzi jest są strony internetowe producentów (31%). 29% badanych deklaruje, że kieruje się poleceniami rodziny lub znajomych.

[1]Na podstawie badania zrealizowanego na zlecenie Whirlpool Corporation przez Zymetrię „Postawy i zachowania użytkowników dużego AGD – droga do sustainability poprzez serwis i innowacje”, kwiecień 2023r. Badanie prowadzone metodą CAWI, próba N=1055..

[2] Ibidem.