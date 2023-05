Sprzęty i inne rzeczy zużywają się i psują – to naturalna kolejność. Część staramy się jednak naprawić. Jak wynika z badania opracowanego na zlecenie OLX i Fixly, postawa proekologiczna, czyli naprawa zamiast kupienia nowej rzeczy, jest czynnikiem decydującym dla ok. 30% badanych.

Duże AGD naprawiamy, a małe wymieniamy

Nawet zwykłe korzystanie ze sprzętów czy mebli niesie ze sobą ryzyko usterki. W przypadku uszkodzenia lub zużycia się mebli czy dużych sprzętów AGD (pralka, lodówka, zmywarka) niemal dwukrotnie więcej badanych deklaruje, że stara się je naprawić zamiast wymieniać na nowe. Najczęściej przyznają, że gdy zepsuje im się lodówka, to starają się ją naprawić mieszkańcy największych miast.

W przypadku mniejszych urządzeń AGD (np. kuchenka mikrofalowa) czy TV nieco mniejsza grupa badanych decyduje się na naprawę sprzętu. Natomiast jeśli chodzi o smartfony czy ubrania i obuwie więcej jest osób, które wymieniają produkt na nowy. Osoby w wieku 30-39 lat najrzadziej, natomiast osoby w wieku 60 lat lub więcej najczęściej deklarują, że w przypadku zużycia się ubrania lub obuwia kupują nowe rzeczy.

Powody naprawiania sprzętu

Niezależnie od rodzaju sprzętu czy produktu badani decydują się na jego naprawę przede wszystkim ze względów ekonomicznych. Na naprawę domowych sprzętów AGD, mebli, smartfonów czy telewizorów respondenci decydują się najczęściej wtedy, gdy wartość naprawy jest niższa niż zakup nowego sprzętu, gdy sprzęt jest stosunkowo nowy lub okres gwarancji jeszcze nie minął.

Postawa proekologiczna, czyli naprawa zamiast kupienia nowej rzeczy, jest czynnikiem decydującym dla ok. 30% badanych. Dodatkowo w przypadku mebli ważną rolę odgrywają przyzwyczajenie i sentyment. Aż 63% stara się naprawić uszkodzone meble.

Niezależnie od kategorii produktu badani akceptują naprawę, jeśli jej koszt nie przekracza ok. 1/3 wartości nowej rzeczy. W badaniu „Jak remontują Polacy” 7 na 10 respondentów przyznaje, że stara się naprawiać urządzenie, jeśli jest to tańsze niż zakup nowego. Co czwarta osoba w takiej sytuacji uważa, że lepiej kupić nowy sprzęt. Nieco więcej badanych deklaruje chęć naprawiania urządzeń ze względów ekonomicznych niż ekologicznych.

Niektóre sprzęty naprawiamy częściej niż inne, pewne przedmioty raczej kupujemy nowe. Zdarza się, że te niepotrzebne chomikujemy na strychach czy w piwnicach. A warto jednak pamiętać o tym, że używane sprzęty, szczególnie te w dobrym stanie, zawsze można naprawić lub sprzedać za niewielką opłatą i dać im drugie życie.