"Soap nails" to szczyt minimalizmu

Elle podkreśla, że w 2024 roku " minimalizm wynosimy do rangi sztuki. Może być prosto, ale zawsze powinno być schludnie". Dlatego według modowego magazynu trendem na ten rok są "soap nails". Jak podkreśla, te naturalne paznokcie prezentują się elegancko i wyjątkowo kobieco a odcienie, nieco jaśniejsze od naszej karnacji wysmuklą nam palce i poprawią wygląd dłoni.

Paznokcie w delikatnych odcieniach zdobyły nasze serca już jakiś czas temu. Wybieramy je czesto w kolorach jasnego różu, beżu lub mlecznych odcieniach bieli. Trend na delikatny manikiur wciąż trwa a jego kolejne odsłony to "Lipgloss nails","Glazed donut nails", "Micro french" i "Milk bath nails".

Reklama

Najnowszy trend, "Soap nails", też się wpisuje w taką kolorystykę. Są w duchu minimalistycznym, bardziej niż poprzednie trendy i obejmują zaledwie dwie warstwy produktu - bardzo naturalną, nawet przezroczystą bazę i top z połyskiem.

"Soap nails" opierają się na starannej pielęgnacji

"Soap nails" to trend skupiający się przede wszystkim na pielęgnacji. Oryginalnie "mydlane paznokcie" wyglądają jak transparentne, świeżo namydlone mydłem, z dobrze przygotowaną płytką i skórkami.

Po złuszczeniu naskórka wykonujemy symetryczne wypiłowanie paznokci, najlepiej do krótszej długości, bo wtedy paznokcie wyglądają bardziej elegancko i to one tworzą trend "soap nails". Dlatego muszą być starannie wypiłowane, by efekt schludnych dłoni utrzymywał się jak najdłużej.

Jak wygląda wykończenie "soap nails"?

Kolejny krok to pomalowanie ich bazą, która odżywi i utwardzi płytkę oraz topem o lśniącym wykończeniu i "kąpiel" dłoni w olejkach i kremach nawilżających.

Brak koloru i precyzyjne usunięcie skórek sprawią, że efekt wypielęgnowanych dłoni prosto z salonu będzie trwalszy. Warto tylko pamiętać o regularnym nawilżaniu i dbaniu o dłonie.