Ewa Chodakowska zaraziła miłością do sportu i zdrowego odżywiania miliony Polek. Okazuje się, że przygotowała także programy dla dzieci.

- Mamy czterech bohaterów którzy trenują ze mną realnie na planie. Jest to trening z Przekąsakami, dostępny na Youtube. Można z niego korzystać za darmo. Połączyliśmy siły z Instytutem Matki i Dziecka. Można tam znaleźć różne ćwiczenia. Mnóstwo nauczycieli wf-u, którzy z tego programu korzystają a ja chyba za rzadko się tym chwalę - mówi Ewa.

Jej zdaniem w walce z otyłością dzieci ważny jest "przykład z góry".

- Dzieciaki potrzebują różnorodności, różnych energii. Potrzebują przykładu z góry. W domu jest to rodzic, w szkole nauczyciel. Nie trzeba dodatkowego sprzętu, to może być nawet sala do poszczególnych przedmiotów, nie tyle gimnastyczna, bo mamy świadomość, że nie każda szkoła taką ma. To spory sukces. Wielka przyjemność, ogromna chęć działania - mówi Chodakowska.