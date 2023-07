- Bardzo się cieszę, myślę, że wszyscy mamy powody do radości – przyznał w rozmowie z PAP minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk, zapytany o jego odczucia po tym, jak Sejm w czwartek uchwalił nowelizację ustawy o zdrowiu publicznym, wprowadzającą zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny, czyli tzw. energetyków, osobom do 18. roku życia.

Dodał, że powody do zadowolenia mają zwłaszcza rodzice dzieci, którzy zyskują od 1 stycznia 2024 r., kiedy wejdzie w życie ta ustawa, wpływ na to, czy ich dzieci będą spożywały te jednoznacznie szkodliwe dla nich napoje, czy nie.

Jak powiedział, 1 stycznia przyszłego roku to jest "pierwszy rozsądny termin, kiedy wejście w życie ustawy jest możliwe".

- Oczywiście branża, a także wielu różnych polityków sugerowało, żeby jeszcze bardziej odwlec w czasie wejście w życie tej ustawy – zaznaczył. - Przed nami jeszcze Senat, potem głosowanie ewentualnych poprawek Senatu, oczekiwanie na podpis prezydenta, żeby ustawa zakończyła w pełni proces legislacyjny, co zapewne oznacza koniec sierpnia - dodał.

Dodał, że pozostają zaledwie cztery miesiące na to, aby branża przygotowała się do nowych obostrzeń i regulacji.

- A to nie jest tylko zakaz sprzedaży energetyków osobom poniżej 18. r.ż., ale także obowiązek odpowiedniego oznaczenia opakowań, w których te napoje są sprzedawane, więc należało dać choć ten minimalny czas branży - wskazał.

Zapytany o to, czy były naciski, aby nie procedować tej ustawy, minister Bortniczuk odparł, że "naciski były bardzo silne, wiele różnego rodzaju organizacji zrzeszających czy to kupców, czy producentów, prowadziło lobbing, żeby te przepisy w życie nie weszły, albo przynajmniej weszły w zmienionej, łagodniejszej formie".

- Na przykład, żeby zmienić wiek z 18 lat na 16, albo zostawić takie furtki, jak np. możliwość sprzedaży energetyków z automatów w zakładach pracy, które nie znajdują definicji w Kodeksie pracy, więc prawie wszystko można by potraktować jako zakład pracy i na szeroką skalę omijać ograniczenia związane z tą ustawą – powiedział Bortniczuk.

Minister wyraził zadowolenie, że tak, jak obiecywali, większość parlamentarna Zjednoczonej Prawicy wykazała się w tej kwestii twardym stanowiskiem.

Zdaniem szefa resortu sportu i turystyki z badań wynika, że zdrowotny problem wynikający z nieumiarkowanego spożywania przez dzieci i młodzież napojów energetycznych był "poważny", zwłaszcza, że ok. połowa młodych ludzi przyznała, że sięga po te napoje, a kilkadziesiąt procent, że spożywa je regularnie.

- Skala tego zjawiska była tak poważna, że należało interweniować – ocenił.

Jak podkreślił, zarzuty że ustawa jest niczym innym, jak ograniczaniem wolności ludzi, są nieuzasadnione.

- My nikomu wolności nie ograniczamy, nie zakazujemy spożywania (energetyków - PAP), a jedynie ich sprzedaży dzieciom do lat 18 - po to, aby ich rodzice czy opiekunowie prawni mieli realny wpływ na to, czy, w jakim zakresie, jak często dzieci te napoje spożywają - wyjaśnił.

Szef Ministerstwa Sportu i Turystyki wyjaśnił także, dlaczego zdecydowano o tym, żeby wycofać się z zakazu reklamowania napojów energetyzujących. Jak powiedział, "i w tym przypadku zadecydował zdrowy rozsądek, gdyż kwestie reklamowe mogły stanowić przesłankę do ataku na ustawę pod kątem procedury notyfikacyjnej przez KE".

- A, jako że zależało nam, aby te przepisy jak najszybciej weszły w życie, postanowiliśmy +okroić+ projekt o te zapisy, które budziły – w aspekcie procedury notyfikacyjnej – kontrowersje – wyjaśnił.

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o zdrowiu publicznym, wprowadzającą zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny, czyli tzw. energetyków, osobom do 18. roku życia, w placówkach oświatowych i w automatach. Zrezygnowano z zakazu reklamy i promocji.

Za nowelizacją ustawy o zdrowiu publicznym głosowało 278 posłów, przeciw było 12 osób, wstrzymało się 162.

Zgodnie z projektem, zakazana ma być sprzedaż napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny: osobom poniżej 18 roku życia; na terenie szkół oraz innych jednostek systemu oświaty; w automatach.

W trakcie prac nad ustawą podkreślano, że wśród młodzieży spożywającej napoje energetyzujące występują powikłania sercowo-naczyniowe i zaburzenia ze strony układu krążenia. (PAP)

Autor: Mira Suchodolska

mir/ agz/