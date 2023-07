Wydawać by się mogło, że w czasach niezwykle szybkiego rozwoju nowych technologii i postępującej cyfryzacji społeczeństwa, Internet, który staje się pierwszym krokiem w poszukiwaniu informacji w wielu obszarach, może przyczynić się też do podejmowania decyzji w kwestii zdrowia. Jak jednak pokazują badania przeprowadzone na zlecenie Herbapol Poznań, przez agencję badawczą K+Research, to porady uzyskane od specjalistów czy osób bliskich mają dla Polek największą wartość. Z sondażu agencji badawczej wynika, że w przypadku infekcji układu moczowego ponad połowa respondentek w pierwszej kolejności po zaobserwowaniu objawów zwraca się po pomoc do specjalisty w aptece (56%) i do lekarza (25%). Natomiast 11% ankietowanych w pierwszej kolejności szuka pomocy w wyszukiwarce internetowej, a 6% - u rodziny lub przyjaciółek.

Według badania, dla kobiet głównym źródłem informacji o preparatach stosowanych w leczeniu są specjaliści (67%). Wyraźnie widać, że bardzo ufają także doświadczeniom bliskich i przyjaciół (38%). Z takich porad najchętniej korzystają młode Polki. Potwierdziło to ponad 50% badanych kobiet w przedziale wiekowym 18-34 lata. Co istotne, to zdecydowanie większy odsetek respondentek niż w przypadku szukania informacji w Internecie.

Siła natury

Przeprowadzone badanie pokazuje również, że na znaczeniu zyskuje naturalne pochodzenie leków. Wartość leków roślinnych i ziołowych, jako wartościowe uzupełnienie w leczeniu chorób układu moczowego szczególnie doceniają respondentki powyżej 65 roku życia (aż 61%). W przypadku kobiet z grupy wiekowej 18-24 na środki naturalne decyduje się 32% badanych.

[*] Badanie zostało przeprowadzone przez K+Research by Insight Lab z wykorzystaniem ankiety internetowej (CAWI) w okresie od 24 maja do 30 maja 2023 r.. W badaniu wzięło udział 1000 pełnoletnich kobiet mieszkających w Polsce. Dobór próby badawczej miał charakter losowo-kwotowy.