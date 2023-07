Jak podróżuje GEN Z?

Wedle badania generacja Z jest bardzo elastyczna i skłonna do “poświęceń”, jeśli tylko mogą one wygenerować oszczędności. Budżet, często bardzo ograniczony, to jeden z głównych determinantów. W szczególności cenią sobie nie tylko sam cel podróży, ale także motyw drogi, perspektywę przeżycia przygody i poznania nowych ludzi, a także sam etap oczekiwania, kiedy mogą spędzać godziny na planowaniu nadchodzącej podróży.*

Ile średnio płacą za bilety?

Według przeprowadzonej analizy przedstawiciele GEN Z z Polski za bilety płacą najmniej spośród krajów uwzględnionych w zestawieniu. W porównaniu z przedstawicielami z Niemiec czy Francji za zaplanowane w tym roku podróże płacili średnio 2 razy mniej, średnio około 99 EURO. Na bilety lotnicze najwięcej wydali Niemcy i Francuzi płacąc średnio 182 EUR i 180,9 EUR, a na trzeciej pozycji uplasowali się Brytyjczycy - 174,65 EUR. Hiszpanie i Czesi za tegoroczne loty zapłacili średnio około 137 EURO, co ciekawe, wygenerowali również największe oszczędności w porównaniu z ogólną średnią ceną za bilet. Zillenialsi z Hiszpanii zaoszczędzili w sumie 38,2 EUR, z kolei z Czech - 35,5 EUR. Pokolenie Z z Rumunii i Węgier za bilet na tegoroczny urlop płaciło około 115 EUR.

Z jakim wyprzedzeniem kupują bilety?

54% respondentów z regionu CEE (Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry)* przyznaje, że swoje wakacje planuje z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie tylko ze względu na to, że można znaleźć lot w korzystniejszej cenie, ale również po to, by mieć na co czekać, o czym marzyć i co planować. Bez względu na kraj pochodzenia, ponad 30% z nich rezerwacji dokonuje w odstępie na 3 tygodnie - 2 miesiące przed planowaną podróżą. W Polsce, Hiszpanii czy na Węgrzech, niemal 40% z nich zachowuje taki odstęp czasu.

GEN Z lubi travel hacki

Wyniki badań Kiwi.com wskazują, że Zetki są bardzo elastyczne i “skłonne” do poświęceń, jeśli te niosą ze sobą realne i namacalne korzyści. 44% respondentów z regionu CEE w tym z Polski*, wskazało, że aby za lot w miejsce docelowe zapłacić jak najmniej, wybierają mniej popularne i dogodne godziny, czyli nocne lub wczesnoporanne. Ponad 39% nie ma problemu ze zmianą daty podróży, jeśli finalnie ma okazać się tańsza, z kolei niemal 36% oszczędza już na lotnisku, korzystając z jedzenia przygotowanego w domu.

Dokąd najczęściej podróżuje GEN Z w tym roku?

Wedle analizy Kiwi.com Włochy i Hiszpania to 2 najczęściej wybierane przez Zillenialsów z Europy kierunki na tegoroczne podróże i wakacje. Cieszą się popularnością bez względu na kraj pochodzenia.

Z kolei Zetki z Niemiec, UK oraz Francji na trzecim miejscu, tuż po Hiszpanii i Włoszech, najczęściej wybierali Tajlandię.

Co zrobić, by za lot zapłacić jak najmniej? - Najpopularniejsze travel hacki

Wybierz lot w mniej popularnych godzinach - wczesnoporannych lub nocnych. Te z reguły są tańsze.

wczesnoporannych lub nocnych. Te z reguły są tańsze. Podróżuj z pobliskich lotnisk lub na pobliskie lotniska zamiast wybierać największe w regionie. Pobliskie lub mniejsze lotniska mogą oferować lepsze ceny, czasem nawet dwukrotnie tańsze! Wprowadzając miasto wylotu i/lub przylotu na Kiwi.com, możesz wybrać lotniska w promieniu 250 km w miejscu wylotu i/lub przylotu, aby uzyskać najlepsze połączenie.

zamiast wybierać największe w regionie. Pobliskie lub mniejsze lotniska mogą oferować lepsze ceny, czasem nawet dwukrotnie tańsze! Wprowadzając miasto wylotu i/lub przylotu na Kiwi.com, możesz wybrać lotniska w promieniu 250 km w miejscu wylotu i/lub przylotu, aby uzyskać najlepsze połączenie. Jeśli jesteś elastyczny, zamiast szukać konkretnych dat podróży , wybierz tydzień lub miesiąc/miesiące, w których chcesz podróżować, i dodaj, ile dni chcesz spędzić w miejscu docelowym. W ten sposób możesz uzyskać tańsze opcje podróży.

, wybierz tydzień lub miesiąc/miesiące, w których chcesz podróżować, i dodaj, ile dni chcesz spędzić w miejscu docelowym. W ten sposób możesz uzyskać tańsze opcje podróży. Samodzielny transfer : ten trick pomaga dotrzeć do dowolnego miejsca docelowego, nawet jeśli linie lotnicze nie udostępniają go jako istniejącego w planie podróży. Wybierz „gdzie” i „kiedy” chcesz lecieć, a Kiwi.com utworzy plan podróży z oddzielnych lotów różnych linii lotniczych.

: ten trick pomaga dotrzeć do dowolnego miejsca docelowego, nawet jeśli linie lotnicze nie udostępniają go jako istniejącego w planie podróży. Wybierz „gdzie” i „kiedy” chcesz lecieć, a Kiwi.com utworzy plan podróży z oddzielnych lotów różnych linii lotniczych. Alerty dotyczące cen lotów śledzą lot, który Cię interesuje, i powiadamiają Cię o zmianach kosztów podróży, dzięki czemu możesz dokonać rezerwacji, gdy zobaczysz cenę, która przypadnie Ci do gustu.

*Dane zostały zebrane w marcu b.r. w ramach badania przeprowadzonego przez STEMMARK dla Kiwi.com. Grupę docelową stanowią osoby w wieku 18 - 41 lat, które w ciągu ostatnich 6 lat co najmniej dwukrotnie były na wakacjach za granicą, CZ: n=505, SK: n=504, HU: n=506, PL: n=505, RO: n=503. Stosowaną metodą jest wywiad wspomagany komputerowo (CAWI).