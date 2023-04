Kiwi.com, firma traveltech i wyszukiwarka tanich lotów, we współpracy z agencją badawczą Stem/Mark zbadała nastroje Polaków, dotyczące tegorocznych podróży. Choć ponad 70% z nas najbardziej niepokoi fakt rosnących cen, zwłaszcza za zakwaterowanie, to wszystko wskazuje na to, że mimo utrudnień będziemy kontynuowali zagraniczne voyage. Ponad 53% respondentów badania deklaruje, że w tym roku zamierza udać się w przynajmniej jedną zagraniczną podróż. W tym celu podróżujący będą poszukiwać oszczędności i opcji najbardziej przyjaznych dla portfela, m.in. korzystając ze sprawdzonych travel hacków. Wielu deklaruje elastyczność w kontekście wyboru daty planowanej podróży, aby za bilet zapłacić jak najmniej, decydując się choćby na loty w godzinach nocnych lub wczesno porannych.

Mimo rosnących cen Polacy planują podróże

Wakacje już zaraz!. Wielu z nas planuje już urlop za granicą i rozgląda się za jak najkorzystniejszymi opcjami. Nie ma się czemu dziwić - ten najgorętszy pod kątem wyjazdów okres w roku rządzi się swoimi prawami, a wyższe niż poza sezonem ceny, nie powinny nikogo dziwić. Kiwi.com spytało Polaków o to, co najbardziej niepokoi ich w kontekście podróżowania w nadchodzącym sezonie. Ponad 70% respondentów wskazało rosnące ceny za zakwaterowanie, 57% obawia się wysokich wydatków w lokalnych restauracjach, a co trzeci ankietowany wyższych cen związanych ze zwiedzaniem atrakcji na miejscu.

Mimo to, jak wskazuje Kiwi.com, Polacy nie zamierzają zrezygnować z podróżowania. Ponad 53% deklaruje, że w tym roku ma zamiar udać się w przynajmniej jedno miejsce za granicą, którego do tej pory nie mieli okazji zobaczyć, a niemal co czwarty ankietowany (24,8%) wyruszy w podróż mniej utartymi szlakami, z dala od tłumów turystów.

Co ciekawe, jak wskazuje Kiwi.com, najmłodsi respondenci badania, przedstawiciele pokolenia Z (18-25 lat) nie zamierzają rezygnować z tego, co kochają i planują odbyć co najmniej kilka podróży (niemal co trzeci ankietowany - 29,4%), a 15% respondentów z tej grupy wiekowej, uda się na tour po ulubionych festiwalach muzycznych.

Sięgniemy po travel hacki

Choć wyższe w szczycie sezonu ceny lotów frapują co drugiego ankietowanego, to na pytanie: Co zrobisz, by zapłacić mniej? ponad 50% deklaruje oszczędności już na etapie planowania lotu i ma zamiar wykazać się elastycznością w kontekście daty planowanych wakacji. Często się zdarza, że różnica zaledwie kilku dni może okazać się zbawienna dla naszego portfela, a lot znacznie tańszy niż w pierwotnie wybranym terminie. Jednym z travel hacków, po który zamierza sięgnąć niemal 37% ankietowanych, jest lot w mniej popularnych godzinach - wczesnoporannych lub nocnych. Te z reguły są tańsze. Inni zamierzają wziąć ze sobą na pokład samolotu ręcznie przygotowany w domowym zaciszu prowiant, aby nie nadwyrężać portfela już na lotnisku (ponad 40%). Po to rozwiązanie sięgnie szczególnie najmłodsze pokolenie zillenialsów - ponad co drugi ankietowany.

Jak znaleźć tanie loty?

Istnieje wiele podróżniczych hacków, dzięki którym można sporo zaoszczędzić. Może to być dostosowanie wyszukiwania lub ustawienie alertu cenowego.