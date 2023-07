W kolekcji #RethinkFashion, która powstała we współpracy marki Perwoll z Maciejem Zieniem, wykorzystano ubrania z archiwalnych kolekcji projektanta.

Reklama

- Współorganizowała to wydarzenie, wspólnie tworzyliśmy tę kolekcję. Byłam odpowiedzialna za znalezienie rzeczy w second handach, by je przerobić i dać im drugie życie - mówi Katarzyna Zawadzka, aktorka, która pomagała projektantowi przy tworzeniu #RethinkFashion.

Zawadzka o poszukiwaniu ubrań do kolekcji w second handach: Polowania robiliśmy zdalnie

Reklama

Gdzie i jak wyszukiwała ubrania, które pojawiły się w kolekcji?

- To była poważna operacja, w którą zaangażowana była moja rodzina. Ja mam również swoje miejsca takie ulubione, gdzie można znaleźć perełki. Nie jest to Warszawa, tylko miejsca trochę dalej. Rodzina mi pomagała i niektóre zakupy, polowania robiliśmy zdalnie - wyjaśnia w rozmowie z dziennik.pl.

Dopytywana o to, jakie to dokładnie miejsca odpowiedziała, że chociażby Kołobrzeg i Szczecin.

Reklama

- Stamtąd pochodzę - mówi.

Zawadzka zdradza, gdzie są jej ulubione second handy

A jaki jest jej sposób na łowienie second handowych perełek?

- Na pewno trzeba mieć cierpliwość, trzeba mieć rodzaj fanu z tego, że traktujemy to jako polowanie. Trzeba iść na dostawę najlepiej pół godziny przed otwarciem second handu, bo czasem potrafi się stworzyć niezła kolejka, w której trzeba odstać swoje i potem zaczyna się istne polowanie - wyjaśnia.

- Wydaje mi się, że w dobie konsumpcjonizmu to jedyna słuszna droga. Z tą ideą secon handów jestem nieświadomie związana od 15. roku życia. Nie było w domu kasy na nowe ubraniach, trzeba było kombinować, przerabiać, kupować z tej drugiej ręki. Kiedyś to było wstydliwe, ludzie omijali takie miejsca albo się nie przyznawali, że w nich bywają. Teraz to się odwróciło, głupio jest mówić, że się nie korzysta z tego drugiego obiegu - uważa Zawadzka.

Jaką perełkę ciuchową udało jej się wyszukać w second handzie i co dostawała jako tańcząca w zespole ludowym nastolatka w paczkach od Duńczyków? Zobaczcie nasze WIDEO.