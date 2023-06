Panna młoda przed ślubem ma na głowie mnóstwo spraw do załatwienia. Wieczór panieński może obecnie być sposobem na odprężenie, a nie tak jak jeszcze kilka lat temu na szaloną zabawę. Organizacja jednak takiej imprezy to dla druhny nie lada wyzwanie. Najważniejsze aby zadbała o ciekawe atrakcje, możliwości dzisiaj jest bardzo wiele. Oto kilka propozycji:

Party bus

Party bus na wieczór panieński to oryginalny, sześcioosobowy samochód rodem z lat 70-tych, którym można przeżyć szaloną przejażdżkę w stylu hippie. Wynajęty kierowca zawiezie w wybrane miejsce, oprócz tego do dyspozycji jest sprzęt Hi-Fi, z którego będą wybrzmiewać ulubione hity.

Taneczny wieczór

Taneczny wieczór panieński to lekcja w szkole tańca dla uczestniczek imprezy. Instruktor uczy kilku podstawowych kroków i figur tanecznych, które można wykorzystać podczas dalszej zabawy. Taki prezent to okazja do wspólnej rozrywki i szansa na zdobycie nowych umiejętności.

Sesja zdjęciowa

Profesjonalna sesja zdjęciowa to prezent dla każdej kobiety, która od czasu do czasu chciałaby poczuć się jak gwiazda. Pozowanie do zdjęć to świetna zabawa, dzięki której przyszła panna młoda poczuje się pewną siebie kobietą a piękne fotografie będą dla niej wspaniałą pamiątką. Odważniejszej dziewczynie można podarować voucher na sesję zdjęciową, której efektem są zmysłowe akty artystyczne. Obdarowana będzie miała okazje, by dostrzec i podziwiać swoje wdzięki a przecież nic tak nie poprawia samopoczucia kobiety jak świadomość piękna swojego ciała.

Zabiegi kosmetyczne

Zabieg bankietowy będzie świetnym prezentem, który przyszła Panna Młoda może wykorzystać przed ślubem. Odżywczy rytuał dla twarzy, szyi i dekoltu daje efekt liftingu, nawilża i rozświetla skórę, dzięki czemu wygląda ona zdrowiej i młodziej. Taki zastrzyk piękna z pewnością sprawdzi się jako przygotowanie do tego wyjątkowego dnia. Interesujący może też być zabieg relaksacyjny, czyli rytuał wellness. Dzięki temu prezent na pewno będzie trafiony a przyszła panna młoda będzie miała okazję, by zadbać o ciało i umysł.

Nauka makijażu

Nauka makijażu to cenna lekcja dla każdej kobiety. Dzięki poradom ekspertki przyszła Panna Młoda dowie się jakie kolory i kosmetyki będą odpowiednie dla jej typu urody oraz jak umiejętnie podkreślić swoje naturalne piękno. To prezent, dzięki któremu obdarowana wzmocni swoją pewność siebie i poczucie kobiecości.

Chociaż zorganizowanie wieczoru panieńskiego wiąże się zazwyczaj z kilkoma tygodniami żmudnych przygotowań, żadna druhna nie wyobraża sobie, że mogłoby go zabraknąć. Stał się stałym elementem, bez którego nie można wyobrazić sobie przygotowań ślubnych. Zwłaszcza, że koszty tego typu rozrywek okazują się niezbyt wysokie przy uczestnictwie kilku lub kilkunastu osób. Ostatnio obserwujemy, że Panie coraz częściej wybierają spokojniejsze formy spędzenia czasu, zależy im przede wszystkim na dobrej zabawie, rzadziej już na imprezie. – komentuje Aleksandra Skrzyńska z serwisu Prezentmarzeń.

Organizacja wieczoru panieńskiego z pewnością nie jest najłatwiejszym zadaniem, dlatego przy jej planowaniu warto postawić na oryginalne atrakcje, dzięki którym ta impreza nie będzie nudna, na długo pozostanie w pamięci uczestniczek i sprawi dużą radość przyszłej pannie młodej.