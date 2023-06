Teresa Werner obchodziła niedawno swoje 65. urodziny. Piosenkarka zachwyca nie tylko talentem, ale młodym wyglądem i nienaganną sylwetką.

Niejeden jej fan zadaje sobie pytanie: "Co ona robi, że tak świetnie wygląda?". W rozmowie z "Super Expressem" królowa śląskiej piosenki zdradziła, jaki jest jej sposób na wieczną młodość.

Stwierdziła, że wystarczy zaufać samej sobie. W jednym z wcześniejszych wywiadów przyznała też, że urodę zawdzięcza dobrym genom.

Nie korzystam z żadnych usług wizażystów czy stylistów. Jeżeli chodzi o kreacje, to zawsze wybieram to, w czym czuję się najlepiej. Jest mi niezmiernie miło, że jestem postrzegana jako ikona stylu i elegancji. Doceniam to, że stałam się inspiracją dla innych kobiet. Uważam, że zawsze warto podkreślić urodę poprzez odpowiedni makijaż, uczesanie włosów, wybór kreacji i biżuterii, a kończąc na uwodzicielskim zapachu, który jest niebywale ważnym elementem zamknięcia wizerunku- mówi w rozmowie z tabloidem.

A Wy, co sądzicie na ten temat?