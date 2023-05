Dzieciństwo to bez wątpienia czas pełen wyjątkowych chwil i radości, który pozostaje w naszej pamięci na długie lata. Naukowcy twierdzą, że jesteśmy w stanie odtworzyć wspomnienia z okresu między 3 a 3,5 rokiem życia. Większość z tych wspomnień przybiera formę pamięci fleszowej, nazywanej "efektem lampy błyskowej". To oznacza, że potrafimy sobie przypomnieć obrazy w postaci jednego wyrazistego i intensywnego kadru. Zbliżający się Dzień Dziecka, to doskonała okazja, aby zapytać Polaków, jakie wspomnienia kojarzą im się z tym niezwykłym okresem życia.

W najnowszym badaniu przeprowadzonym w ramach kampanii „Słodka Równowaga" zbadano jakie wydarzenia czy aktywności najczęściej przychodzą nam do głowy na hasło „wspomnienie dzieciństwa". Na liście znalazły się między innymi gry i zabawy, słodycze, nauka w szkole czy rodzinne wyjazdy. Wróćmy więc wspólnie do tych beztroskich lat!

Słodkie wspomnienia

Wyniki badania przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie Polaków wskazują, że najczęstszym wspomnieniem dzieciństwa są zabawy w gronie rówieśników na podwórku (52,9%). Najwięcej głosów wśród tej odpowiedzi udzielili dorośli powyżej 50 roku życia. To nie tylko gra w klasy, podchody czy zabawa w chowanego, ale mnóstwo innych aktywności, które umilały ówczesnym pokoleniom czas, stworzyły najsilniejsze wspomnienia. Pozostanie w domu, bywało wręcz karą — czy dzisiejsze pokolenie również w ten sposób będzie wspominało swoje dzieciństwo?

Na podium stanęły również nauka w szkole (37,6%), a także oglądanie kreskówek i filmów animowanych (27,7%). Wśród najpopularniejszych wspomnień z okresu dzieciństwa znajdziemy także gry i zabawy w domu (27,5%), rodzinne wyjazdy na wakacje (21,1%) oraz słodycze (20,5%). Niektóre wydarzenia, takie jak pierwsze odkrycia muzyczne (5,4%) lub pierwsza miłość (7,1%), były o wiele rzadziej wspominane.

Szerokie spektrum dziecięcych wspomnień łączy Polaków i często staje się tematem do sentymentalnych rozmów. Podczas nich odkrywamy, że choć nasze indywidualne doświadczenia i wiek mogą się różnić, istnieją uniwersalne tematy, które łączą nas jako społeczność. Również bez względu na to, czy dorastaliśmy w dużym mieście, małej wsi, czy nasze dzieciństwo było pełne przygód, czy też spokojne i stabilne — wspólnym mianownikiem było pragnienie zabawy, eksploracji świata i tworzenia więzi z innymi.