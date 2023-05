Współczesny świat narzuca nam szybkie tempo życia oraz mnóstwo obowiązków. Niestety aż 55% z nas nie jest w stanie postawić wyraźnych granic między czasem dla siebie a zadaniami domowymi lub zawodowymi. Prowadzi to do napięcia czy przeciążenia. Dlatego tak ważne są chwile relaksu i oddechu od codzienności – spędzone zarówno z przyjaciółmi, jak i we własnym towarzystwie.

- Z punktu widzenia psychologii zdrowia dbanie o dobrostan psychofizyczny oznacza zachowanie odpowiednich proporcji między różnymi aktywnościami wykonywanymi w ciągu dnia, tymi związanymi z pracą zawodową, zadaniami realizowanymi w ramach naszego życia prywatnego, ale także „ładowaniem baterii”, czyli odpoczywaniem – przekonuje dr Ewa Jarczewska-Gerc, psycholożka, trenerka biznesu, specjalistka w obszarze emocji i motywacji oraz zdrowego stylu życia. Reklama Według badania SW Reseach „Me-Time, czas wolny Polaków” (2023), przeprowadzonego na zlecenie marki Kinley aż 79% Polaków deklaruje, że regularny czas dla siebie jest dla nich bardzo ważny. Ponad połowa (56%) woli się relaksować częściej, choćby to trwało krótko. W dni pracujące zazwyczaj znajdujemy chwile dla siebie wieczorami, zaś w weekendy po południu (33%) lub na koniec dnia (32%). Spędzamy czas aktywnie, raczej w towarzystwie bliskich i przyjaciół niż w pojedynkę. - Z psychologicznego punktu widzenia wynik ten można interpretować jako bardzo pozytywny trend. Zdarza się, że ludzie funkcjonują na zasadzie „wszystko albo nic” i czekają na czasy, kiedy wszystko będzie ułożone zgodnie z ich idealistycznymi oczekiwaniami. Żyjąc szybko poświęcają każdą minutę na produktywne działanie czy nadrabianie zaległości. Życie idealne wyobrażają sobie jako pasmo przyjemnych, nie wymagających wysiłku zdarzeń pełnych pozytywnych emocji. Tymczasem życie to naprzemienne cykle wysiłku i odpoczynku. Dlatego cieszy wynik badania wskazujący, że ponad połowa z nas stara się na bieżąco organizować czas dla siebie, poszukując kompromisu między wymaganiami zawodowymi i rodzinnymi a odpoczynkiem – dodaje psycholożka. Reklama Jak spędzamy wolny czas? Najczęściej przeglądając Internet (45%), oglądając telewizję i filmy (43%) czy spacerując i czytając (odpowiednio 36 i 35 procent badanych). Najczęściej rezygnujemy z chwil relaksu na rzecz spraw rodzinnych (42%) i zawodowych (32%). Marta Jarosz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję