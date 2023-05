Jako psycholog, zapisywałabym ruch na receptę! Niezależnie ile ma się lat, warto zacząć regularnie ćwiczyć – mówi Alina Adamowicz, terapeutka i ekspertka kampanii #GodzinaDlaOka.

„Tak” dla sportu, to „nie” dla stresu

Żyjemy coraz szybciej, więc stres stał się nieodłącznym elementem naszej codzienności. Ciągle szukamy nowych sposobów na to, by odpocząć, zrelaksować się i wyciszyć. Jedną z możliwości jest wdrożenie systematycznej aktywności fizycznej. Lekkie i niewymagające treningi mogą wpływać korzystnie na rozładowanie stresu i obniżenie kortyzolu. Systematyczny ruch pomaga obniżyć hormon stresu (kortyzol), a także dotlenić organizm co dla narządów jest niezwykle ważne. Uprawianie sportu sprawia, że zaczynamy lepiej radzić sobie z negatywnymi myślami. Mózg uwalnia wówczas endorfiny i dopaminę. Radość, którą zaczynamy odczuwać, pobudza chęć do zabawy czy śmiechu – mówi Alina Adamowicz.

Ruch to wytchnienie dla zmęczonych oczu

Według raportu „Godzina dla Oka”[1] przed komputerem spędzamy średnio 10 godzin dziennie, a osoby, które pracują w biurze – aż 12! Nasze oczy są przemęczone i nie licząc snu – nie mają kiedy odpoczywać. Wyżej wymienione badanie wskazuje, że 85% aktywności, które wykonujemy w czasie wolnym, męczy wzrok, a 77% z nich nadal wiąże się z korzystaniem z ekranu. Jeśli dla relaksu i odpoczynku zamiast kolejnego odcinku serialu, wybierzemy inną aktywność, pozwolimy odpocząć zmęczonym oczom, które na to zasługują. Aktywność fizyczna to nie musi być tylko aktywność sportowa, lecz także naturalny ruch – np. sprzątanie domu, bieganie za hulajnogą z dzieckiem, spacer z psem, chodzenie po schodach – podpowiada Alina Adamowicz.

Sport to zdrowie

Mówi się, że jelita to nasz drugi mózg. By utrzymać korzystną strukturę mikrobioty jelitowej, wskazana jest aktywność fizyczna. Ruch poprawia motorykę jelit, zapobiega zaparciom i stabilizuje apetyt. Sport uprawiany regularnie działa profilaktycznie. Przede wszystkim ćwiczenia poprawiają krążenie krwi w organizmie, więc naturalnie pomagamy sobie przeciwdziałać rozwojowi chorób układu krążenia. Osoby aktywne fizycznie rzadziej chorują na cukrzycę, a także są mniej narażone na otyłość, która w ostatnich latach dotyka coraz większą część społeczeństwa. Badania naukowe wykazały, że aktywność fizyczna zapobiega wielu chorobom nie tylko ciała, np. zmniejsza również zagrożenie depresją i stanami lękowymi – mówi terapeutka Alina Adamowicz.

Brakuje Ci skupienia? Poruszaj się!

Regularne treningi oprócz redukcji stresu i lęków mogą poprawiać naszą koncentrację, a nawet pamięć. Ruch poprawia krążenie krwi w organizmie, a to wpływa na lepszą pracę naszego mózgu – jesteśmy bardziej skoncentrowani, szybciej podejmujemy decyzje. Aktywności fizyczne są szczególnie zalecane osobom, które podejmują prace stresujące lub wymagające pokładów kreatywności. Prosty trening może pozwolić nam stymulować mózg i uwolnić jego wielki potencjał.

Doceń siebie i popraw samoocenę

Dzięki regularnym treningom możemy poprawiać swoją formę, zdobywać kolejne osiągnięcia i krok po kroku rozwijać się zarówno na poziomie fizycznym (budowa lepszej sylwetki, poprawa kondycji), jak i też psychicznym. Jeśli chcemy budować pewność siebie, warto zastanowić się nad rozpoczęciem przygody z wybranym sportem. Jedną z najcenniejszych rzeczy, jaką możesz dla siebie zrobić, jest zadbanie o zdrowie. Jeśli zmienimy styl życia na aktywny, to szybko poprawimy jego jakość. Bez energii i siły życiowej, nic nie będzie nas cieszyć. Ruch buduje samoocenę, co wpływa na poczucie własnej wartości i pewność siebie. Zaczynamy lepiej radzić sobie z negatywnymi myślami – tłumaczy terapeutka Alina Adamowicz.

Jeśli chcemy dbać kompleksowo o swój organizm, musimy zacząć ćwiczyć bądź podejmować jakiekolwiek aktywności fizyczne. Poszukaj swojej ulubionej formy ruchu, która przyniesie ze sobą szereg korzyści: poprawi twoje samopoczucie, pozwoli dłużej zachować młodość, mieć lepszy wzrok, pozytywnie wpłynie na sprawność intelektualną, pamięć i zapewni lepszy nastrój. Podczas uprawiania sportu stan chemiczny organizmu zmienia się na korzystny, wzmacniamy siłę, elastyczność i zdrową sylwetkę – podsumowuje Alina Adamowicz.

[1] Raport „Godzina dla oka”, badanie ilościowe realizowane techniką CAWI, maj 2022 r.