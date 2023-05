Jak wynika z najnowszego badania enel-med prywatna opieka medyczna jest domeną dużych firm, w których 63 proc. osób ma abonament zdrowotny, w małych tylko 29 proc. Pakiety medyczne, mimo swojej popularności, postrzegane są nadal jako benefit pozapłacowy przez niemal co drugiego pracownika, co czwarty uważa go za standard, a co piąty za obowiązek pracodawcy. Wyjątkiem są pracownicy IT, wśród których prywatna opieka medyczna jest standardem (47 proc. wskazań).

– Trendy idą od największych. Pakiety medyczne są coraz powszechniejszym dodatkiem w dużych firmach, rzadziej je natomiast można spotkać w średnich i małych. A jak widać z naszego badania – pracownicy niezależnie od wielkości firmy, w jakiej pracują, uważają opiekę medyczną za istotny czynnik pozapłacowy. Dodatkowo popularność abonamentu zdrowotnego wzrosła w trakcie pandemii, gdzie Polacy przewartościowali swoje podejście do benefitów i najważniejsze okazało się zarówno zdrowie fizyczne jak i psychiczne – powiedziała Alina Smolarek, Dyrektorka HR, Centrum Medyczne ENEL-MED.

Jeszcze benefit czy już standard?

Z raportu wynika, że w kwestii pakietów medycznych teoria cały czas rozmywa się z praktyką. Choć pakiet medyczny oferowany przez pracodawcę jest ważny dla aż 73 proc. badanych, to beneficjentów tego czynnika pozapłacowego jest znacznie mniej, bo 43 proc. Częściej z opieki medycznej mogą korzystać młodsi pracownicy. W grupie wiekowej 35-45 lat posiada ją 37 proc. osób, a wśród osób w wieku 25-34 lata dokładnie 50 proc.

Różnice widać w firmach także z uwagi na wielkość zatrudnienia. Im większa firma tym popularniejszy abonament zdrowotny. W dużych organizacjach zatrudniających powyżej 250 pracowników, 63 proc. ankietowanych posiada pakiet medyczny, w średnich 52 proc., a w małych tylko 29 proc.

Prywatna opieka medyczna jest bardzo różnie postrzegana przez Polaków. Mimo że nie jest ona narzucona prawnie jako obowiązek pracodawcy, to właśnie 20 proc. Polaków ma o niej takie zdanie. Z kolei 25 proc. osób uważa, że pakiety medyczne są standardem na ich stanowisku. Jednak zdecydowana większość, bo 47 proc. Polaków, ma świadomość, że jest to benefit pozapłacowy.

Co branża, to inne podejście

W branżowym ujęciu posiadanie pakietu medycznego nie jest popularne w budownictwie. Tu tylko 34 proc. pracowników może korzystać z tego benefitu. Abonament zdrowotny posiada 42 proc. white-collars (osób pełniących zawody niewymagające pracy fizycznej), natomiast w branży produkcyjnej już 58 proc. Największą popularnością ten czynnik pozapłacowy cieszy się w IT (60 proc. wskazań). I to w tej branży pakiet medyczny częściej jest postrzegany jako standard a nie benefit (47 proc. vs. 42 proc.). W pozostałych branżach mamy do czynienia z odwrotną sytuacją. 46 proc. pracowników produkcji oraz 44 proc. pracowników budownictwa uważa pakiet medyczny za benefit. Standardem jest on dla 22 proc. pracowników produkcji i 27 proc. pracowników budownictwa.

– Postrzeganie pakietów medycznych jest, jak widać z naszego badania, zależne od wielu czynników. Nie tylko od płci czy wieku, ale również w zależności od wykonywanego zawodu. Mimo że jest różnie klasyfikowane – od obowiązku przez standard do pozapłacowego benefitu – to dla większości Polaków jest to ważny dodatek do wykonywanej pracy. Profilaktyka zdrowotna dla pracowników i ich rodzin jest kluczowa do wczesnego wykrywania wielu chorób oraz zwiększania szans na wyleczenie. A kondycja fizyczna i psychiczna pracowników są z kolei kluczowe dla pracodawców, dlatego ten benefit nie traci na popularności – powiedziała Alina Smolarek, Dyrektorka HR, Centrum Medyczne ENEL-MED.

Badanie zostało wykonane metodą CAWI z wykorzystaniem licencjonowanego panelu zapewniającego reprezentatywność próby. Wielkość próby głównej N=601 w tym: wiek: 25-34 lat 50%, 35-45 lat 50%, płeć: kobiety 50%, mężczyźni 50%, reprezentatywność pod względem: wielkości miejscowości, regionu zamieszkania, typu zatrudnienia.