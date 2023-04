Co ciekawe, wyniki badań wskazują, że od plażowania (59%) chętniej wybralibyśmy relaks w formie aktywnego wypoczynku, jak choćby piesze wycieczki (63%). Rośnie również grono zwolenników jogi, którzy potrzebują wyciszenia i chcą poczuć harmonię między umysłem, ciałem i duchem. Majówka to idealny czas na relaks.

Reklama

Jak Polacy definiują relaks?

Kiwi.com spytała ankietowanych z Polski o to, jak definiują miejsce idealne na urlop. Dla ponad 44% z nas to kwieciste i rozległe łąki i wzgórza, a ponad 36% wskazała spokojny strumień rzeki, w który mogliby się wpatrywać bez końca.

Reklama

Choć ponad połowa ankietowanych (59%) w trakcie urlopu chętnie spędziłaby czas na plażowaniu, to ku zaskoczeniu wielu, właśnie piesze wycieczki i aktywny wypoczynek wiodą prym (63%). Okazuje się, że niemal co trzecia osoba w trakcie wolnego odcięłaby się od technologii i postawiła na życie offline, żeby odpocząć od przytłaczających bodźców. Technologiczny detoks to jeden z wiodących obecnie trendów, a gros osób stawia na wyjazdy połączone z praktyką jogi, w poszukiwaniu harmonii ciała, ducha i umysłu.

Joga na majówkę

Joga to jeden z najbardziej popularnych sposobów praktykowania mindfulness i element zdrowego stylu życia. Jednym z powodów, dla których joga podbiła i nadal podbija świat jest to, że łatwo jest ją uprawiać w domowym zaciszu. Coraz więcej praktykujących poszukuje zarówno krótkich, weekendowych wyjazdów połączonych z jogą, jak i dłuższych, m.in. w Azji. Długi majowy weekend to idealny czas na aktywny wypoczynek na macie. Jeśli wybierasz się w jedno z poniższych miejsc, a może planujesz tam nadchodzące wakacje, sprawdź co na Ciebie czeka.

Reklama

1. Quinta Da Calma, Portugalia

Jeden z pierwszych w Europie ośrodków jogi, Quinta Da Calma jest obecnie w światowej czołówce w swojej klasie. Położony kilka minut jazdy od pięknych plaż Algarve daje możliwość całkowitego odcięcia się od codziennego życia — w pokojach nie ma Wi-Fi ani telewizorów. Quinta Da Calma oferuje swoim gościom pełny tygodniowy program z prywatnymi i grupowymi zajęciami.

2. Adventure Yogi, Czarnogóra

Adventure Yogi zabiera joginów w najlepsze miejsca na świecie, organizując wokół jogi wyjazdy wypełnione ciekawymi aktywnościami. Czy będzie to pływanie na Sardynii, medytowanie w Czarnogórze czy piesze wędrówki po walijskich Brecon Beacons — zawsze znajdzie się element przygody, który zapowiada nazwa organizatora. To więcej niż jogowe biuro podróży — Adventure Yogi projektują niezapomniane doświadczenia.

3. Big Sky, Montana, USA

Big Sky Yoga usadowiony pomiędzy górskimi szczytami Montanie prowadzi warsztaty tylko dla kobiet. W pełni korzystają one z dobrodziejstw wiejskich krajobrazów Big Sky Country, oferujące jazdę konną z „jogą kowbojską”, a także przytulne noclegi w rustykalnych domkach z bali. Góry to generalnie temat przewodni Big Sky Yoga- ośrodek organizuje również jogowe wyjazdy we francuskich Alpach i Patagonii. Jeśli górskie klimaty to Twoja bajka, to z pewnością jest to oferta dla Ciebie.

4. Najlepszy budżetowy ośrodek jogi: Shanti Toya Ashram, Indonezja

Położony niedaleko Denpasar, ale w wiejskich rejonach Bali, ośrodek Shanti Toya Ashram pozwala na ucieczkę od zgiełku miejskiego życia. Ich tygodniowy pakiet warsztatowy zawiera zajęcia z kilku różnych nurtów jogi — takich jak Gokul Vinyasa, Gokul Hasa i Yin Yoga, a do tego masaż i możliwość poznania lokalnej kultury. A wszystko to w przystępnej cenie, zwłaszcza w porównaniu do luksusowych ośrodków. Ashram Shanti Toya jest więc idealnym miejscem dla podróżujący z ograniczonym budżetem.



* Badanie zostało przeprowadzone przez agencję Stem/Mark w Czechach, Słowacji, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii wśród osób w wieku 18-41 lat, które przynajmniej dwukrotnie w ciągu ostatnich 6 lat wyjeżdżały na zagraniczne wakacje. Dane zostały zebrane w pierwszym tygodniu marca 2023 r. z udziałem 500 respondentów w każdym kraju.