Człowiek potrzebuje odpowiednich ilości makro- oraz mikroskładników, aby organizm był odpowiednio odżywiony, a niedobory nie były manifestowane pod postacią różnych dolegliwości i chorób.

Co warto suplementować przez cały rok?

- Wśród suplementów dostarczanych organizmowi przez cały rok ważna jest witamina D, bo tak naprawdę organizm nie jest wstanie sam jej wytworzyć. W Polsce przez pół roku nie ma skutecznie operującego słońca, a gdy się pojawi, to smarujemy się filtrami, które zatrzymują wytwarzanie witaminy D. Tymczasem niedobory tej witaminy powodują olbrzymie konsekwencje dla organizmu m.in. zmęczenie, brak odporności, kłopoty z kośćmi czy z nadciśnieniem - informuje dr Michał Mularczyk, internista, dietetyk, kardiolog interwencyjny, autor książki „Dieta bez wyrzeczeń”.

To właśnie niedobór witaminy D może być jednym z czynników, który odpowiada za nasze złe samopoczucie, notoryczne zmęczenie i brak energii.

- Dowody na potencjalny wpływ poziomu witaminy D na nastrój zostały obszernie udokumentowane w ostatnich latach. W kilku badaniach klinicznych wykazano skuteczność suplementacji witaminy D we wspomaganiu leczenia depresji oraz jej znaczenie jako neuro-aktywnego hormonu mającego znaczenie w rozwoju mózgu i jego ochronie przed chorobami neurodegeneracyjnymi - podkreśla dr hab. n. med. Sławomir Murawiec - specjalista psychiatra.

Porozmawiaj z lekarzem

- Na niedobór selenu cierpi 1/3 kobiet w Polsce, 1/3 ma go na optymalnym poziomie, a 1/3 ma go nadmiar. Kluczowe jest to, by najpierw zmierzyć poziom selenu w organizmie, a dopiero później w razie potrzeby go suplementować - informuje prof. Jan Lubiński - specjalista w dziedzinie patomorfologii oraz genetyki klinicznej, którego badania sugerują wpływ selenu na zgony z powodu raka piersi.

Badania trwały 3 lata. Pokazały, że utrzymanie optymalnego poziomu tego pierwiastka w organizmie obniża ryzyko śmierci u kobiet, przy czym zarówno niedobór, jak i nadmiar selenu jest tu szkodliwy.

Suplementacja może być uzupełnieniem leczenia

- Po skończeniu 40 roku życia korzystne może być suplementowanie luteiny, bo spada jej ilość w organizmie, a badania potwierdzają, że luteina to ważny karotenoid, który zmniejsza ryzyko zaćmy i zwyrodnienia plamki żółtej w oku - mówi słynny okulista prof. Jacek Szaflik.

Jak przyjmować suplementy diety?

- Suplementy powinno się zażywać z posiłkiem lub tuż przed posiłkiem. Wynika to m.in. z faktu, że posiłków nie powinno się popijać - mówi dr Mularczyk.

Jeśli lekarz zaleci suplementację witaminy A czy E to zwrócimy uwagę, żeby w posiłku były produkty z tłuszczem.

Czy suplementy można przedawkować?

- Żeby przedawkować suplementy trzeba naprawdę się postarać. Jednak jeśli przyjmujemy kilka preparatów, może okazać się, że zawierają one te same składniki. Wówczas mamy do czynienia z hiperwitaminozą, czyli ze zbiorem objawów chorobowych, które wynikają ze zbyt wysokich stężeń poszczególnych witamin w organizmie - wyjaśnia dr Mularczyk.

W razie przedawkowania może dojść także do poważnych chorób. Na przykład wskutek przedawkowania witaminy D może się rozwinąć niewydolność nerek.

Trzeba też pamiętać, że suplementy mogą wchodzić w reakcje z przyjmowanymi lekami. Dlatego zawsze warto poradzić się lekarza, czy możemy je przyjmować.

Gdzie bezpiecznie kupić suplementy?

- Jest dużo firm, które produkują bardzo dobre jakościowo suplementy. Oczywiście ważne jest, żeby nie mylić suplementów z lekami. Lek ma leczyć konkretną chorobę a suplement, uzupełniać niedobory - tłumaczy dr Mularczyk.

Suplementy diety najlepiej kupować w aptece zwykłej lub internetowej. Zawsze jest możliwość poradzenia się specjalisty, który również sprawdzi ilość substancji czynnych oraz zwróci uwagę na ewentualną interakcję.

- Grupa zawodowa farmaceutów to kilkadziesiąt tysięcy doskonale wykształconych osób, które mają kompetencje, aby prowadzić poradnictwo zdrowotne - mówi dr hab. med. Agnieszka Neumann-Podczaska.

Niezwykle istotny jest również fakt, że robiąc zakupy w aptece masz pewność, że kupujesz produkty przechowywane we właściwych warunkach - w odpowiedniej temperaturze, wilgotności i w sposób chroniący je przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Dodatkowym, ważnym elementem jest to, że apteki otrzymują na bieżąco komunikaty dotyczące jakości produktów leczniczych, suplementów i ich bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub nawet ich podejrzenia, apteka niezwłocznie zaprzestaje sprzedaży danego preparatu.

Źródło informacji: Agencja Media dla Zdrowia