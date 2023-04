W porównaniu do tego samego okresu 2022 r. o 8,6 proc. wzrosła liczba dni absencji chorobowej, a o 16,1 proc. liczba zaświadczeń lekarskich.

Jak przekazała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, w lutym 2023 r. zarejestrowano 2,4 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 24 mln dni absencji chorobowej (z tytułu choroby własnej, opieki nad dzieckiem i opieki nad innym członkiem rodziny).

"W porównaniu ze styczniem 2023 r. liczba dni absencji chorobowej spadła o 12,9 proc., a liczba zaświadczeń lekarskich – o 9,9 proc. Natomiast w porównaniu z lutym 2022 r. wzrosła zarówno liczba dni absencji – o 7,1 proc., jak i liczba zaświadczeń lekarskich – o 15,5 proc." – zaznaczyła szefowa ZUS.

Wskazała, że od stycznia do lutego 2023 r. liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu choroby własnej osobom ubezpieczonym w ZUS wyniosła 4,1 mln, a liczba dni absencji chorobowej z tych zaświadczeń 42,5 mln.

Z danych ZUS wynika, że przeciętna długość zaświadczenia to 10,31 dnia. Skumulowana (od początku roku) przeciętna długość absencji chorobowej wyniosła 16,19 dnia (15,92 dnia dla mężczyzn i 16,41 dnia dla kobiet).

Jak podał ZUS, w porównaniu z tym samym okresem 2022 r. wzrosła zarówno liczba dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej ubezpieczonych w ZUS – o 6,8 proc., jak i liczba zaświadczeń lekarskich – o 13 proc.

W okresie styczeń-luty 2023 r. ponad połowę (55,6 proc.) zaświadczeń z tytułu choroby własnej wystawiono kobietom. W tym samym okresie 2022 r. odsetek ten był nieznacznie wyższy i wynosił 55,7 proc.

W analizowanym okresie wystawiono: na okres od 1 do 5 dni – 43,2 proc. zaświadczeń lekarskich z tytułu choroby własnej, w tym 5,3 proc. zaświadczeń jednodniowych, na okres od 6 do 10 dni – 25,2 proc. ogółu zaświadczeń, na okres od 11 do 30 dni – 27,4 proc. ogółu zaświadczeń lekarskich.

W okresie styczeń-luty 2023 r. najczęstszą przyczyną chorobową absencji były: choroby układu oddechowego – 20,6 proc. ogółu liczby dni absencji (8,7 mln dni absencji chorobowej), choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej – 15,8 proc. (6,7 mln dni), ciąża, poród i połóg – 13,7 proc. (5,8 mln dni), urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych – 11,8 proc. (5,0 mln dni), zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania – 9,8 proc. (4,2 mln dni).

Dominującą przyczyną absencji chorobowej były choroby układu oddechowego. W porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego ZUS zauważył znaczny wzrost liczby dni absencji w tej grupie chorobowej – o 5,7 pkt. procentowego (tj. o 47,9 proc.).

O 2,2 pkt. procentowego spadła liczba dni absencji chorobowej w związku z ciążą, porodem i połogiem. W przypadku zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania zauważalny jest nieznaczny wzrost liczby dni absencji chorobowej o 0,1 pkt. procentowego (tj. o 7,8 proc.).

W okresie styczeń-luty 2023 r. zarejestrowano 66,2 tys. zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu COVID-19 na łączną liczbę 435,7 tys. dni absencji chorobowej.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ joz/