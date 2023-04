… Grupa Just Eat Takeaway.com, której częścią jest serwis do zamawiania jedzenia Pyszne.pl, przeprowadziła analizę wewnętrznych danych dotyczących zamówień po zmianie czasu z zimowego na letni na wszystkich europejskich rynkach. Zgodnie z wynikami analizy konsumenci zmieniają swoje zwyczaje, zamawiając kolację średnio o 52 minuty później, niż przed zmianą. Użytkownicy powoli powracają jednak do swojego dawnego harmonogramu funkcjonowania. Od zmiany czasu w niedzielę 26 marca minęły cztery dni, nim znowu zaczęli zamawiać posiłki o swojej stałej porze.

Reklama

Podobną tendencję zaobserwowano na wszystkich dwunastu rynkach Europy kontynentalnej, na których działa Just Eat Takeaway.com. Średnio szczyt liczby zamówień kolacji w krajach południowoeuropejskich przesunął się nieco bardziej niż na rynkach północnoeuropejskich.

W niedziele rynki południowoeuropejskie, w tym Włochy i Hiszpania, zwykle zamawiają kolację około godziny 20.00, jednak w ostatni weekend zamówienia były składane głównie po godzinie 21.00. Konsumenci w krajach takich jak Holandia, Niemcy i Dania nieco szybciej powrócili do stałego harmonogramu, w którym większość zamówień na wieczorny posiłek przypada pomiędzy 18.00 a 19.00. W Polsce szczyt zamówień przypada zwykle na godz. 17.00 - 18.00, zaś w niedzielę po zmianie czasu był to przedział godzinowy między 18.00 a 19.00.

Reklama

Co ciekawe, szczyt zamówień obiadowych przypadający w Polsce na godz. 14.00 nie zmienił się w pierwszą niedzielę po zmianie czasu. Zmianie uległy natomiast godziny, w których do serwisu wpływa najwięcej zamówień wieczornych posiłków. Zazwyczaj są to godz. 17.00 - 18.00, jednak 26 marca większość z nich złożono o godzinę później, między godz. 18.00 a 19.00. Zmiana czasu nie wpłynęła na popularność najczęściej zamawianych dań, którymi są: pizza, burgery, kebab oraz zupy. Z danych dotyczących zamówień dokonywanych w Polsce wynika, że pora roku przekłada się na najintensywniejszą dla serwisu porę dnia - w zimie więcej zamówień jest w porze lunchowej, natomiast wiosną i latem jest to pora kolacji.

*Na podstawie wewnętrznych badań zagregowanych danych od konsumentów Just Eat Takeaway.com z Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Niemczech, Francji, Włoszech, Holandii, Polsce, Hiszpanii, Słowacji i Szwajcarii.