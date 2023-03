Kobiety – już jako małe dziewczynki – rozwijają się szybciej niż ich rówieśnicy. Górują one nad chłopcami w przedszkolu i mają lepsze wyniki w nauce. Na tym się jednak nie kończy. Twarde dane potwierdzają, że panie szybciej dojrzewają też do samodzielnego życia. Jak bowiem wylicza Eurostat statystyczna Polka wyprowadza się z domu rodzinnego w wieku 27 lat i 7 miesięcy. Panowie robią to ponad dwa lata później, bo dopiero w wieku 30 lat.

Reklama

Prezentowane dane podsumowują 2021 rok. Na świeższe informacje, będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Biorąc pod uwagę panujący jeszcze wtedy trudny dostęp do kredytów i skokowe wzrosty czynszów najmu, można spodziewać się, że przeciętny wiek wyprowadzki pójdzie w górę.

Kobieca samodzielność pomimo obiektywnych przeciwności

Warto podkreślić, że decyzja o wcześniejszym usamodzielnieniu się podejmowana jest przez Polki pomimo często niższych zarobków. Dane Eurostatu sugerują bowiem, że przeciętne zarobki mężczyzn były w 2021 roku o 4,5% wyższe niż średnia płaca kobiet. To powoduje, że panie mogą być zmuszone kupować mniejsze lokale lub częściej korzystać z najmu.

Reklama

Poczucie smaku powoduje jednak, że kobiety potrafią przeważnie lepiej zorganizować przestrzeń i mogą czerpać z tego więcej radości. Efekt? Zgodnie z danymi Eurostatu satysfakcja z posiadanego lokum jest w przypadku kobiet wyższa niż w przypadku mężczyzn.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla Bartosa Turka, głównego analityka HRE Investments