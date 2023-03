Z analizy danych platformy do nauki języków obcych Babbel wynika, że aż 92% użytkowników uważa, że dzięki niej nauka stała się dla nich stałym nawykiem. Starają się oni bowiem wykorzystywać każdą wolną chwilę do nauki. Z jakich narzędzi korzystają najczęściej? Jakie momenty wykorzystują do nauki języka?

Jakiego języka obcego najczęściej uczyli się użytkownicy w 2022 roku?

Jak wynika z danych użytkowników platformy, aż 60% jej użytkowników w Polsce uczy się języka angielskiego. Bez wątpienia jest to związane z faktem, że język ten jest najpopularniejszym językiem świata. Na drugim miejscu uplasował się język niemiecki i polski! Dlaczego? Wpływ na takie statystyki miał wybuch wojny na Ukrainie i uruchomienie darmowych kursów językowych dla obywateli Ukrainy.

Co wpływa na zaangażowanie i chęć nauki języków obcych

Nauka języków obcych przynosi oczekiwane efekty tylko wtedy, kiedy uczący odpowiednio się zaangażuje. Należy pamiętać, aby dobór odpowiednich metod uwzględniał elementy, które pozwalają lepiej go przyswoić. Dowiedziono bowiem, że to, co kojarzy się z przyjemnością, łatwiej jest przyswoić. To dlatego aplikacje do nauki języków wprowadzają wiele ćwiczeń językowych, gier czy podcastów, które powodują, że nauka jest bardziej atrakcyjna.

W jakich sytuacjach najczęściej uczymy się języka?

Początek roku to nieodmiennie czas odrodzenia, poszukiwania nowych dróg i wyznaczania kolejnych celów. W tym także tych związanych z nauką języka. Tylko ilu osobom rzeczywiście udaje się utrzymać postanowienia

noworoczne? Jak rozpocząć naukę i znaleźć na nią czas? Jak pokazują dane, ci, którzy natychmiast rozpoczynają naukę, mają o 50 procent większe szanse na odniesienie sukcesu w dłuższej perspektywie. Użytkownicy, którzy pobierając aplikację i rozpoczynając naukę języka tego samego dnia, mają dwa razy większe szanse na osiągnięcie sukcesu. Aby nauczyć się języka, wystarczy tylko wytrwałość i 15 minut regularnych ćwiczeń dziennie, i właśnie, aż 50% użytkowników aplikacji tyle czasu poświęca na naukę każdego dnia. Aż 92% potwierdziło, że nauka stała się dla nich stałym nawykiem, ponieważ starają się oni wykorzystywać na nią każdą wolną chwilę. Znajdują takie momenty wszędzie w życiu codziennym oglądając telewizję (45%), w łazience (27%), np. podczas mycia zębów, wykonując prace domowe (19%), w korku (10%) lub podczas gotowania (9%). Co ciekawe, 13% użytkowników uczy się nawet podczas nudnego spotkania, rozmowy telefonicznej czy randki!

Kiedy najchętniej uczymy się języka?

Według danych platformy najpopularniejszym dniem na naukę języka jest poniedziałek po południu, a następnie niedziela rano i wieczorem. Jeśli chodzi o słuchanie podcastów, to użytkownicy najczęściej wybierają popołudnia w dni powszednie i poranki w weekendy. Natomiast najdłużej słuchają podcastów wczesnym rankiem (6:00-08:00) i późnym wieczorem (23:00). Gry okazują się popularne sporadycznie w ciągu tygodnia, co sugeruje, że użytkownicy maksymalnie wykorzystują swoje „niewykorzystane” chwile.

- Aby osiągnąć najwyższy cel związany z nauką języka, najlepszym sposobem jest połączenie różnych metod. Nie ma jednej, którą określiłbym jako najbardziej obiecującą. Zależy to od indywidualnych predyspozycji ucznia oraz od czasu, jakim dysponuje. Osoby uczące się języka powinny znaleźć własne, w pełni dostosowane do swojego trybu życia metody. Ponadto powinny być one dostosowane do poziomu i celu jaki chcemy osiągnąć. Platformy do nauki języków dają także możliwość dostosowania procesu nauczania do swoich preferencji, rytmu dnia czy miejsca – powiedział Piotr Wojsznis ekspert Babbel.