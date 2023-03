Raport Przeprowadzki 2022 oparty jest na ponad 48 tys. zleceń przeprowadzkowych opublikowanych w serwisie Clicktrans.pl w latach 2011-2022. Na podstawie zleceń zauważalne stają się pewne zmiany: Polacy mniej chętnie wracają do kraju, za to chętniej podejmują decyzję o wyprowadzce za granicę. Najchętniej wyprowadzaliśmy się do Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W przypadku tego ostatniego kraju obserwujemy dalszy spadek zainteresowania nim jako kierunkiem emigracji. Warto przypomnieć, że Wielka Brytania była głównym kierunkiem wyprowadzek z Polski od 2012 do 2020 roku.

W porównaniu z 2021 rokiem nastąpił wzrost udziału wyprowadzek z Polski do Hiszpanii - o 5,6 p.p.

- Wzrost zainteresowania tym kierunkiem wynikać może z atrakcyjnych cen nieruchomości, stosunkowo niskich kosztów życia i ciepłego, przyjaznego klimatu. Poza tym wielu pracowników pozostało przy formie pracy zdalnej mimo zniesienia pandemicznych obostrzeń. - mówi Michał Brzeziński, CEO Clicktrans

Zdecydowanie chętniej wyprowadzamy się za granicę. Przez kilka ostatnich lat udział wyprowadzek z Polski oscylował wokół 25-29%. W 2022 wyprowadzki z kraju stanowiły już 42% zleceń między Polską a innymi krajami. Po raz pierwszy od 5 lat tak znacząco spadł także udział powrotów do kraju - stanowił 58% zleceń przeprowadzkowych pomiędzy Polską a innymi krajami.

- Coraz więcej ludzi decyduje się na wyemigrowanie z Polski. Na to zjawisko mogła wpłynąć zarówno popularyzacja pracy zdalnej, sytuacja makroekonomieczna oraz lęk o bezpieczeństwo związany z wojną w Ukrainie. Z perspektywy Polski, jeśli ta tendencja się utrzyma, na pewno powinna być to alarmująca wiadomość - mówi Michał Brzeziński.

Rosnące ceny przeprowadzek

Gwałtowny wzrost inflacji i cen paliw nie mógł pozostać bez wpływu na ceny przeprowadzek. Wzrosły one zarówno w przypadku przeprowadzek krajowych jak i tych za granicę. Średnia cena przeprowadzki krajowej wzrosła o 26%. Cena przeprowadzki z Polski za granicę wzrosła aż o 39%. Najmniejszy wzrost cen odnotowaliśmy w przypadku przeprowadzek do Polski - o 18%.