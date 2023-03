Szacuje się, że na całym świecie około 430 milionów ludzi cierpi z powodu uszkodzenia słuchu. W najbliższych latach liczba ta może się podwoić. Aby zwrócić uwagę opinii publicznej na ten problem, WHO ogłosiła Światowy Dzień Słuchu, który obchodzony jest co roku 3 marca.

Reklama

Oto 5 wskazówek, dotyczących sposobu użytkowania słuchawek, które można z łatwością wprowadzić do codziennego życia, i które w dłuższej perspektywie zapobiegną uszkodzeniu słuchu.

1. Rób częściej przerwy zgodnie z zasadą 60/60

Jedną z najważniejszych zasad postępowania podczas słuchania głośnej muzyki jest robienie regularnych przerw od słuchania, aby delikatne komórki włosowate w uchu środkowym mogły się zregenerować. Te komórki sensoryczne przetwarzają fale dźwiękowe na impulsy nerwowe i przekazują je do mózgu. W przypadku narażenia na bardzo głośny lub ciągły hałas, komórki włosowate nie są zaopatrywane w wystarczającą ilość tlenu i ulegają niszczeniu. Raz zniszczone nie mogą się zregenerować. Uszkodzenie komórek włosowatych jest najczęstszą przyczyną trwałego ubytku słuchu. Dlatego zaleca się przestrzeganie zasady 60/60 brytyjskiej firmy analitycznej "Deafness Research". Oznacza to słuchanie muzyki przez słuchawki przez maksymalnie 60 minut dziennie przy maksymalnej głośności 60 procent, a następnie umożliwienie aparatowi słuchu odpoczynku. Dodatkowo - każdy, kto po dłuższym słuchaniu muzyki czuje, że dźwięk stopniowo staje się cichszy, nie powinien podkręcać głośności, ale jak najszybciej zrobić sobie przerwę. Dzieje się tak dlatego, że słuch przyzwyczaja się do danego poziomu głośności i z czasem domaga się coraz głośniejszych dźwięków, podczas gdy to właśnie jest najbardziej szkodliwe.

2. Nie walcz z hałasem za pomocą hałasu

Reklama

W drodze do pracy, w komunikacji miejskiej wielu użytkowników smartfonów zagłusza hałas otoczenia głośną muzyką. Lepiej jednak korzystać ze słuchawek z pasywną i aktywną redukcją hałasu (ANC), które blokują dźwięki otoczenia. W efekcie muzykę słychać znacznie lepiej i nie trzeba podkręcać głośności do maksimum, aby się zrelaksować lub odstresować. Również w pracy profesjonalne słuchawki douszne lub nauszne z ANC pomagają się skoncentrować i zmniejszyć poziom stresu, pomimo warkotu ekspresu do kawy i głośnych rozmów kolegów w biurze. Często jednak osoby rozmawiające przez telefon za pomocą zestawów słuchawkowych mówią głośniej niż to konieczne, ponieważ nie słyszą własnego głosu. Funkcja Sidetone przeciwdziała temu zjawisku. Sidetone to sprzężenie dźwiękowe pochodzące z własnego głosu, które słyszy użytkownik słuchawek podczas mówienia do mikrofonu.

Reklama

3. Polegaj na bezpiecznej technologii

Zgodnie z dyrektywą UE urządzenia do odtwarzania dźwięku nie powinny przekraczać maksymalnej głośności 85 decybeli. Użytkownicy mają jednak możliwość ręcznego zwiększenia głośności do 100 decybeli. Odpowiedzialność spoczywa zatem na producentach urządzeń odtwarzających i smartfonów, a także na samych konsumentach. Ponieważ jednak dyrektywa UE nie jest obowiązkowa, konsumenci powinni zachować ostrożność przy zakupie i zaufać raczej znanym markom.

4. Zaufanie jest dobre, (samo)kontrola jest lepsza

Kiedy muzyka jest za głośna? Zamiast kierować się przeczuciem, użytkownicy mogą po prostu skorzystać z funkcji monitorowania głośności w swoich smartfonach i np. ustawić powiadomienia o osiągnięciu określonego poziomu głośności. Na wielu smartfonach można regulować maksymalną głośność. Szczególnie rodzice powinni o to zadbać nie tylko u siebie, ale także w przypadku urządzeń swoich dzieci. Wrażliwy słuch dzieci jest szczególnie narażony na ryzyko związane ze zbyt głośnym słuchaniem muzyki i stałym kontaktem z dźwiękiem, na przykład podczas grania. Niektóre smartfony posiadają również funkcję monitorowania natężenia dźwięku. Dzięki temu użytkownicy mogą sprawdzić swój dzienny czas słuchania, a także maksymalny i średni poziom głośności w ciągu dnia. Dzięki temu mogą oni monitorować nawyki związane ze słuchaniem muzyki swoje i swoich dzieci, i w razie potrzeby podjąć środki zaradcze.

5. Trening dla uszu

To nie musi być maraton. Nawet lekkie ćwiczenia, takie jak krótki spacer lub sesja jogi wykonywane regularnie wpływają na jakość słyszenia poprzez poprawę krążenia krwi. Szczególnie korzystają na tym ucho środkowe i ślimak. Dzięki kilku prostym ćwiczeniom możesz także trenować swój słuch bezpośrednio. Na przykład poprzez świadomy odbiór cichych dźwięków i próbę zidentyfikowania ich źródła. W ten sposób mózg przyzwyczaja się do rozpoznawania cichych dźwięków, które wcześniej były maskowane, i tym sposobem trenowana jest świadomość poziomu głośności.

* IFPI Engaging with Music 2019 Report

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki Jabra.