Dlaczego ślub za granicą?

Każda para ma swój najważniejszy powód, dla którego zdecydowała się właśnie na zagraniczny ślub. Victoria Iwanowska - organizatorka zagranicznych zaślubin wyróżnia jednak 5 najważniejszych korzyści, które dostrzegają narzeczeni decydujący się na to rozwiązanie. Są to:

1. Szybkie terminy – w Polsce na dostępne terminy czeka się nieraz latami. Tymczasem można znacznie szybciej zorganizować ślub właśnie poza granicami kraju. Większy wybór miejsc i dostęp do ładnej pogody przez cały rok, znacznie skracają oczekiwanie – w efekcie ceremonię udaje się zorganizować nawet w 2 tygodnie. To doceniają te Pary, które nie chcą zwlekać, na przykład ze względu na ciążę, potrzeby majątkowe, czy planowaną ważną operację.

2. Klimat przez cały rok – zdecydowanie większość Par planuje swój wyjątkowy dzień tak, by trafić na dobrą pogodę. Niestety w kraju trudno jest o taką gwarancję, dlatego na wiosnę i lato, kiedy klimat jest najbardziej przyjazny, mamy prawdziwe „zatrzęsienie” ślubów. Kiedy jednak możemy wybierać spośród państw na całym świecie, jesteśmy pewni, że wybierzemy miejsce, w którym panować będzie idealna dla nas pogoda. Narzeczeni najczęściej wybierają egzotyczne kierunki, gdzie przez większość roku panuje piękna pogoda - m.in. Tajlandię, Dominikanę, Mauritius czy Bali.

3. Oszczędności – choć może być to zaskoczeniem, to zagraniczny ślub często kosztuje mniej niż wystawne wesele w Polsce. Pary często podkreślają tę zaletę, kiedy planują uroczystość w gronie najbliższych osób. Ponadto kierunek możemy dobrać do posiadanego budżetu, w zależności od tego, ile pieniędzy chcemy przeznaczyć na uroczystość.

4. Zdjęcia i wspomnienia na całe życie – piękna lokalizacja to także okazja do zrobienia wyjątkowej sesji zdjęciowej. Możemy zaplanować niepowtarzalne zdjęcia z wykorzystaniem okoliczności przyrody. Sesja na tropikalnej plaży, w lesie deszczowym, w górach, czy na wulkanie – ograniczeniem jest tylko wyobraźnia.

5. Ślub po swojemu – najwyższy czas, by zamiast na tradycji, skupić się na tym, czego naprawdę chcemy. Zagraniczna uroczystość to okazja do spełnienia swoich marzeń, w gronie tych osób, które naprawdę są dla nas ważne. Bonus – ograniczając liczbę gości możemy uniknąć rodzinnych kłótni! Często spotykam też pary, które mają już za sobą pierwszy, tradycyjny ślub i drugą uroczystość chcą przeżyć po swojemu.

Jak zaplanować swoją wymarzoną ceremonię?

- Parom, które się do mnie zgłaszają, zawsze polecam zacząć od spisania swoich marzeń - mówi Victoria Iwanowska. - Pierwszy krok to zamknięcie oczu i wyobrażenie sobie idealnej ceremonii. Od tego zależy wybór miejsca, w którym zorganizujemy ślub. Warto też przemyśleć styl uroczystości: boho, glamour, retro, a może rustykalny? Od tego zależeć będą dekoracje, a także stroje pary - dodaje.

Kolejny krok to dobór gości i decyzja, w jakim gronie chcemy spędzić ten ważny dzień. Co ciekawe – dla osób, które nie mogą wziąć udziału w ceremonii bezpośrednio, możliwe jest zorganizowanie transmisji live.

Oczywiście nie można zapomnieć o finansach. W zależności od planowanego budżetu wybieramy także miejsce docelowe. Tańsze opcje znajdziemy w Europie, gdzie koszt ślubu wynosi do 15 tys. zł za Parę. Egzotyka to już ceny od 20 tys. zł wzwyż.

Aby trafić na idealną pogodę, należy sprawdzić, kiedy w danej lokalizacji będzie odpowiedni klimat. Datę można też wybrać pod kątem wakacji, gdy członkowie rodziny mają wolne – wtedy szukamy miejsca o najbardziej korzystnych warunkach w tym czasie. Nie można zapomnieć o fakcie, że nawet w typowo słonecznych miejscach, są miesiące pory deszczowej. Na przykład we wrześniu należy unikać Tajlandii, a w styczniu Mauritiusa.

Co kraj to obyczaj

Planując ślub, nie można oczywiście zapominać o formalnościach. W każdym kraju mogą panować inne zasady, wymagania co do dokumentów itp. Zdarza się nawet, że różne urzędy w obrębie tego samego kraju mają inne formularze i wymagania terminowe. By uniknąć przykrych niespodzianek, warto znacznie wcześniej sprawdzić, jakich dokumentów potrzebujemy i gdzie powinniśmy je złożyć. Dlatego też, by mieć pewność, że wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik, wiele par decyduje się na pomoc ze strony agencji i konsultantki ślubnej.

Zagraniczna ceremonia to jednak również większe możliwości pod względem formalnym. Można na przykład wziąć ślub kościelny poza kościołem – co w Polsce jest niemożliwe. To szczególnie duża szansa dla par jednopłciowych, które w wybranych krajach mogą wziąć legalny ślub. Warto sprawdzić też, gdzie można pobrać się w obrządku innym niż katolicki – np. w buddyjskim czy protestanckim.

Zagraniczny ślub może być spełnieniem marzeń i niezapomnianą przygodą. By w pełni odkryć jego potencjał, polecam planowanie, dobre przygotowanie się i przemyślany wybór miejsca. Jak w każdej sytuacji, która może generować dodatkowy stres, warto zadbać też o odpoczynek. Można więc skorzystać z atrakcji danego miejsca i zapewnić sobie odrobinę relaksu przed ważnym dniem.