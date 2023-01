Kwiaty i czekoladki to tradycyjne i standardowe prezenty, które często wręcza się starszym osobom z różnych okazji. Pamiętajmy jednak, że współczesne babcie też często idą z duchem czasu, lubią być aktywne w miarę swojego stanu zdrowia i chętnie korzystają z możliwości, jakie daje obecna rzeczywistość. Kto powiedział, że babcia w XXI wieku nie chciałaby nauczyć się robić sushi pod okiem mistrza w trakcie warsztatów kulinarnych, skorzystać z relaksującego masażu czy nauczyć się pod okiem instruktora nowego tańca?

- Jako społeczeństwo stajemy się bardziej nowocześni, przez co prezenty na Dzień Babci i Dziadka stają się mniej szablonowe, czasem nawet szalone i zdecydowanie bardziej oryginalne. Jak pokazało jedno z naszych badań, coraz chętniej bliskim osobom ofiarowujemy upominki w formie przeżyć. Może to być na przykład udział w warsztatach i kursach rozwijających m.in. zainteresowania plastyczne, muzyczne, fotograficzne czy kulinarne, jak również chwila relaksu w formie masażu – mówi Aleksandra Skrzyńska z serwisu Prezentmarzeń.

Zarówno babcie, jak i dziadkowie odgrywają ważną rolę w rodzinach, a szczególnie w życiu wnucząt. Nie dziwi więc fakt, że chcielibyśmy podarować im coś szczególnego z okazji ich święta, wywołującego uśmiech na twarzy i pokazującego, jak bardzo cenimy ich obecność w naszym życiu. Upominki materialne, które jest najłatwiej nabyć zazwyczaj nie spełniają swojej roli, często trafiają na dno szafy, gdzie czekają na wyjątkową okazję. Z kolei słodycze i kwiaty to bardzo standardowy upominek, po którym nie zostaje z czasem ślad w postaci wspomnień.

Alternatywą mogą być prezenty w formie przeżyć, zachęcające do aktywności fizycznej czy rozwijania nowych zainteresowań. Może to być na przykład lekcja nordic walking pokazująca, że można się zdrowo ruszać w każdym wieku. Dodatkowo marsz z kijkami pomoże starszym osobom zadbać o zdrowie i kondycję. Z kolei dobrym pomysłem dla dojrzałych wielbicieli gier logicznych i karcianych może okazać się kurs brydża, pozwalający poprawić pamięć i na dłużej zachować sprawność intelektualną. Zajęcia będą też doskonałą okazją do nawiązania nowych znajomości i miłego spędzenia czasu.

- Jeśli nasza babcia ma duszę artysty, możemy poszukać czegoś, co wyzwoli pokłady je twórczej energii i pozwoli na wykonanie pod okiem instruktora własnych prac. Może to być na przykład udział w warsztatach las w słoiku, ceramika artystyczna, rzeźba w glinie czy kurs makramy. Pomysłów na taką niespodziankę dla babci w formie przeżycia jest dużo. Mogą to być zarówno kursy i warsztaty stacjonarne, jak również realizowane online – podpowiada Aleksandra Skrzyńska.

W ciągu ostatnich lat pojawiło się w sieci wiele nowych możliwości na aktywne i kreatywne spędzanie czasu dla osób w każdym wieku. Część z nich można realizować online bez wychodzenia z domu, co pozwala także seniorom mniej zaawansowanym internetowo pomóc w jego realizacji, towarzyszącym im w przygotowaniu technicznym do wzięcia udziału w wybranym kursie. Warto wykorzystać zbliżający się Dzień Babci, aby zaskoczyć ją niestandardową niespodzianką w formie przeżycia.

Jak pokazują badania, tradycyjne prezenty w postaci przedmiotów materialnych dają tylko chwilową radość. Szybko przyzwyczajamy się do posiadania nowego nawet długo oczekiwanego przedmiotu. Jego obecność w krótkim czasie staje się dla nas czymś zupełnie normalnym. Prezenty oparte na emocjach i doświadczeniach potrafią zapewnić dłuższe uczucie szczęścia, co może nas zainspirować do sprawienia takiego upominku bliskiej osobie, a szczególnie naszej babci z okazji jej święta.