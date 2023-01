Nie rozwój, lecz pieniądze

Obecna sytuacja gospodarczo-ekonomiczna w Polsce sprawia, że pracownicy coraz częściej zaczynają upominać się u swoich szefów o podwyżkę wynagrodzenia związanego ze wzrastającą inflacją. Według badania „People at Work 2022: A Global Workforce View”, przeprowadzonego przez globalnego lidera usług kadrowo-płacowych firmę ADP, aż 68,37 proc. Polaków twierdzi, że obecnie najważniejsza w jego pracy jest wysokość wynagrodzenia. Kolejne miejsca w zestawieniu zajmują: bezpieczeństwo zatrudnienia (49,69 proc.) oraz możliwość elastycznego dostosowania godzin pracy (34,04 proc.). Druga wymieniona wartość coraz bardziej liczy się dla Polek, deklaruje 37,54 proc. W przypadku mężczyzn wskaźnik ten wynosi 30,61 proc. Możliwość rozwoju zawodowego znajduje się dopiero na piątym miejscu w zestawieniu (21,57 proc.).

– Nie każda firma może pozwolić sobie na podwyżki płac. Istnieją jednak sposoby na zmniejszenie obciążeń finansowych pracowników, które nie wiążą się z podnoszeniem pensji czy premią. Dobrą praktyką może okazać się kreatywność pracodawców związana z oferowanymi benefitami, jak np. umożliwienie pracownikom pracy zdalnej, by mogli zaoszczędzić na kosztach dojazdu, zwrot kosztów za prąd czy internet podczas pracy zdalnej, płacenie wyższej kwoty za ubezpieczenie zdrowotne pracownika oraz dopłacanie do ubezpieczenia dla członków rodziny lub dofinansowanie do szkoleń i korepetycji – twierdzi Anna Barbachowska, Dyrektorka HR w ADP Polska.

– Choć mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, to jednak są niezbędne do życia. Ułatwiają je, w związku z tym są niezwykle istotne. Pieniądze zapewniają nam możliwość przetrwania, dzięki nim możemy doświadczać bardziej lub mniej poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji, mieć możliwości do rozwoju, realizacji siebie, zaspokajania swoich potrzeb. Dla bardzo wielu ludzi są jedynym i najważniejszym celem. Ludzie boją się pogorszenia sytuacji materialnej. Bardzo często mówimy tutaj o pojawiających się uczuciach lęku, strachu, obawy, stresu, niepokoju, niepewności – komentuje Kinga Rochala, psycholog i psychoterapeuta w Mazowieckim Szpitalu Mind Health im. prof. Antoniego Kępińskiego. – Warto wspomnieć, iż na satysfakcję z pracy wpływa wiele czynników m.in. zarobki, stanowisko, warunki pracy, profity, myśli o pracy oraz pojawiające się w związku z nimi emocje. Zadowolenie z życia oraz zasobność portfela są ze sobą mocno związane. Pieniądze tak naprawdę budzą bardzo skrajne emocje – dodaje.

Zmiany, zmiany, zmiany

Pandemia sprawiła, że Polacy coraz częściej zaczęli myśleć o zmianie miejsca zatrudnienia. Z badania ADP wynika, że aż ¼ ankietowanych rozważa aktualnie zmianę pracy (25 proc.), a blisko 12 proc. Polaków deklaruje, że dokonało zmiany jeszcze w trakcie pandemii. Częściej na taki ruch decydowały się osoby pracujące z domu 16,88 proc. niż te wykonujące swoje obowiązki w trybie stacjonarnym (10,09 proc.)

– Angażowanie i budowanie tożsamości pracowników z firmą pozostaje istotną kwestią zarówno w momentach korzystnej koniunktury gospodarczej, jak i kryzysu. Należy zwrócić uwagę, że mimo wszystko to kapitał ludzki w znacznym stopniu decyduje o szansie przedsiębiorstwa na pomyślne przetrwanie gorszego czasu. Równie ważne pozostaje promowanie wartości tożsamych z poglądami pracowników i zwracanie uwagi na kulturę włączającą – ocenia Barbachowska.