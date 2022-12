Z danych za okres od 1 grudnia 2021 do 31 stycznia 2022 wynikało, że w mediach społecznościowych w kontekście postanowień odnotowano ponad 33,6 tys. opinii i komentarzy, a liczba uzyskanych pod postami interakcji przekroczyła w tym czasie 1,3 mln. W strukturze źródeł dominował Facebook, gdzie najwięcej wzmianek na temat postanowień noworocznych opublikowano pomiędzy 29 grudnia a 4 stycznia.

Dominujące postanowienie dotyczyło kwestii zdrowia. Prawidłowe odżywianie, badania profilaktyczne, aktywny tryb życia, zrzucenie zbędnych kilogramów, zbilansowana dieta, regularne picie wody i dbanie o dobre samopoczucie – to tylko niektóre z postanowień, jakie wybierali polscy internauci. Na liście życzeń pojawiały się także takie tematy, jak: nauka języka obcego, zmiana stylu życia, nauka tańca czy „bycie lepszą wersją siebie”. Wśród użytkowników sieci znalazły się także osoby, które marzyły o przedłużeniu umowy o pracę, rozwoju osobistym oraz kupnie mieszkania.

Ciekawym trendem, który wybijał się spośród innych popularnych kontekstów była ekologia. Polacy planowali zmienić swoje nawyki w kwestii segregacji śmieci, a także dbania o to, aby nie marnować żywności.

Na liście topowych profili w social mediach według interakcji na przełomie 2021 i 2022 roku uplasowały się m.in. Anna Lewandowska, Agnieszka Woźniak-Starak czy Joanna Jędrzejczyk. Z czego największą liczbę interakcji na temat postanowień noworocznych odnotowano na profilu Anny Lewandowskiej na Instagramie.

– Obok kwestii zdrowotnych, popularnym trendem był rozwój zawodowy - mówi Tomasz Lubieniecki, ekspert PSMM Monitoring & More. - Prawdopodobnie ma to związek z pandemią, która pokazała, jak dynamicznie zmienia się rynek pracy. Ciekawym kontekstem pojawiającym się w postanowieniach noworocznych przełomie 2021 i 2022 roku był wątek ekologii. Liczne kampanie mające zwrócić naszą uwagę na kwestie środowiskowe przyniosły zamierzony efekt. Coraz więcej Polaków postanowiło zmienić swoje nawyki także w tej kwestii. Analizując to, co działo się w ostatnich dwunastu miesięcach, zakładamy, że w tegorocznych postanowieniach noworocznych będą wybijać się wątki związane z poczuciem bezpieczeństwa czy stabilnością finansową.