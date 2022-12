Dlaczego kobiety w społeczeństwie polskim nie czują się kobieco? Deklarowane przez Panie powody niskiego poziomu lub braku postrzegania siebie w kategorii kobiecej kobiety można, podobnie jak w przypadku ogólnego postrzegania kobiecości w społeczeństwie, rozróżnić na te determinowane przez cechy zewnętrzne jak i wewnętrzne. Najczęściej wskazywanym powodem jest niezadowolenie z własnego wyglądu, tak podkreśla 24% pań. W kategorii cech zewnętrznych 20% tłumaczy, że ich kobiecość zachwiana jest z powodu nadwagi, 17% sugeruje, że jest to wynik zaniedbania, a dla 5% przyczyną jest wygląd ciała po ciąży. Problem stanowi również niska samoocena, którą deklaruje 22% kobiet w społeczeństwie polskim.

Poczucie kobiecości wśród Polek zmienia się wraz z wiekiem - im starsza jest kobieta, tym częściej określa siebie jako kobiecą. Nie tylko wiek jest czynnikiem determinującym poczucie kobiecości w naszym społeczeństwie. Z deklaracji pań wynika, że otrzymane od innych osób komplementy pozytywnie wpływają na ich poczucie wartości. Ważnym czynnikiem jest również samopoczucie, a także satysfakcja z życia - im większy jej poziom, tym panie czują się bardziej kobieco, niezależnie od wyglądu czy ubioru.

- Chciałabym, aby coraz więcej nas, czyli kobiet, z większą śmiałością potrafiło powiedzieć, że czuje się kobieco. Doskonale wiem, że wcale nie jest to proste, ponieważ wciąż silnie zarysowane są w naszym społeczeństwie przekonania o kobiecości, jednak to nasza rola i zadanie, aby zmieniać myślenie i obalać utarte stereotypy. Po to właśnie powstała kampania "Kobiecość to ja" - aby pokazywać paniom, ale również panom, że każda kobieta jest kobiecą i nie istnieje jedyna słuszna definicja kobiecości - podkreśla Małgorzata Barton, marketing manager marki Gatta. - Sprawienie komplementu nic nie kosztuje, wymaga jedynie odrobinę chęci. Dlaczego więc nie powiedzieć naszym bliskim kobietom, że do twarzy im w sukience, że wykonują fantastyczną pracę lub inspirują nas do działania? Ten przekaz kieruję do wszystkich, kobiety mogą otrzymywać komplementy nie tylko od mężczyzn, kobieta kobieca również może powiedzieć coś miłego do swojej bliskiej koleżanki czy siostry - dodaje.

Jak wynika z przeprowadzonego w tym roku badania, Polki nie czują się kobiece w zakresie zarówno cech zewnętrznych (wyglądu), jak i wewnętrznych (samooceny). Kampania "Kobiecość to ja" zwraca uwagę całego społeczeństwa, że definicji kobiecości jest tyle ile osób na świecie, co oznacza, że każda kobieta zasługuje by być określana mianem kobiecej.