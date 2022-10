Analiza zgub we Free Now wykazała, że pasażerowie w Marsylii, Tuluzie i Wiedniu są najbardziej zapominalscy na tle Europy, ponieważ stosunek zgub w pojazdach, do ogółu przejazdów zarejestrowanych w tych miastach był w tym roku największy.

Reklama

Okazuje się, że w tym zestawieniu Polacy nie są najbardziej zapominalscy w Europie. Spośród polskich miast tylko Wrocław znalazł się w pierwszej 15 tego zestawienia (na 13. miejscu). Jeśli popatrzymy jednak wyłącznie na polskie lokalizacje, dane pokazują, że to we Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie pasażerowie najczęściej zostawiają przedmioty w taksówce. Zgłoszenia dot. zgubionych przedmiotów dotyczą w zdecydowanej większości kursów, które odbywały się w weekendowe noce - między godz. 23.00, a 2.00, ale także w poniedziałkowe poranki. Platforma w tym roku zarejestrowała największy odsetek tego typu zgłoszeń w lipcu.

Gdzie jest mój telefon i portfel? To pytanie zapominalscy pasażerowie zadawali najczęściej, bowiem to właśnie smartfon i portfel znajdują się na szczycie najczęściej gubionych przedmiotów w taksówce. Wśród nich znalazły się także m.in.: torebka, kurtka, okulary.

W tym zestawieniu nie mogło… zapomnieć także o najbardziej nietypowych zgubach w taxi. Sukienka ślubna, urna z prochami i zabawki erotyczne - to jedne z najdziwniejszych przedmiotów, jakie pasażerowie pozostawili w zamawianych pojazdach w tym roku.

Zdecydowana większość zgub znalazła swojego właściciela, dzięki opcji zgłoszenia pozostawionego przedmiotu w aplikacji, bezpośrednio po kursie, które podejmowane są przez bota i live support. Ze względów bezpieczeństwa numery kontaktowe kierowcy i pasażera są maskowane w aplikacji, dlatego w wielu przypadkach to kierowcy zgłaszają zguby do lokalnego biura Free Now, który bezpiecznie przechowuje te przedmioty w oczekiwaniu na odbiór właściciela.

Reklama

Najbardziej zapominalskie polskie miasta:

Wrocław

Poznań

Warszawa

Kraków

Łódź

15 najbardziej zapominalskich miast w Europie:

Marsylia

Tuluza

Wiedeń

Cannes

Turyn

Walencja

Hamburg

Sewilla

Lyon

Stuttgart

Madryt

Monachium

Wrocław

Kolonia

Berlin

Najczęściej gubione przedmioty:

Smartfon

Portfel

Torebka

Kurtka

Okulary

Słuchawki

Walizka

Biżuteria

Parasol

Siatka z zakupami spożywczymi

Najdziwniejsze zguby: