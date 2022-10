Niezależnie od wykonywanego zawodu najważniejszymi dla pracowników cechami poszukiwanej pracy są umowa o pracę (59 proc.) oraz pełny etat (55 proc.) – wynika z badania zrealizowanego przez Kantar na zlecenie OLX. Oprócz formy zatrudnienia istotne są także elastyczny czas pracy i możliwość zdalnego wykonywania obowiązków, co dowodzi, że przejście wielu firm na tryb home office podczas pandemii zachęciło kandydatów do starania się o to udogodnienie w przyszłości.

Jak wynika z badania, dla użytkowników serwisów internetowych poszukujących pracy (N = 1004) – zarówno przedstawicieli zawodów blue collars, jak i white oraz grey – najważniejszą cechą decydującą o wyborze nowego pracodawcy jest to, czy oferuje on umowę o pracę. Im bardziej wyspecjalizowany pracownik lub wyżej jest w strukturach organizacyjnych (grey i white collars), tym istotniejsza jest dla niego ta kwestia. W strukturach menedżerskich wśród białych kołnierzyków zwraca się także uwagę na możliwość samozatrudnienia – nie wyklucza jej co piąty ankietowany. Reklama Elastyczność i swoboda wykonywania pracy Pandemia wpłynęła na oczekiwania pracowników i zmieniła ich podejście do wykonywanej pracy. Dla części z nich nadal bardzo istotne są praca zdalna oraz elastyczny czas pracy. Szczególnie jest to widoczne wśród przedstawicieli zawodów grey i white collars. Mniej o elastyczności myślą pracownicy fizyczni ze względu na formę wykonywanych obowiązków, nadgodziny lub pracę na kilka zmian. Przedstawiciele blue collars są zdecydowanie bardziej otwarci, by podejmować pracę w niepełnym wymiarze etatu i w systemie zmianowym. Chętniej decydowaliby się też na pracę tymczasową, sezonową i w weekendy. Serwisy ogłoszeniowe najpopularniejszym sposobem szukania pracy Reklama Zdecydowana większość (95 proc.) respondentów wskazuje serwisy ogłoszeniowe jako miejsce poszukiwania ofert pracy. Co trzeci badany decyduje się na samodzielne przeszukiwania stron internetowych pracodawców. Podobna liczba szukających zatrudnienia rozważyłaby odwiedzenie Urzędu Pracy. Reklama Najpopularniejsze sposoby poszukiwania pracy: przeglądanie ofert pracy w internetowych serwisach z ogłoszeniami (95 proc.)

przez znajomych (50 proc.),

za pośrednictwem mediów społecznościowych (49 proc.),

samodzielne wyszukiwanie ofert w zakładkach Kariera na stronach internetowych firm (35 proc.),

poprzez Urząd Pracy (33 proc.). Zdaniem analityków OLX-a najskuteczniej pracy szukają ci kandydaci, którzy zawężą obszar poszukiwania i wskażą miasto (poza nazwą stanowiska lub zawodu), w którym rozważają podjęcie zatrudnienia. Użytkownicy OLX-a, którzy działają w taki sposób, stanowią aż 71 proc. wszystkich odwiedzających kategorię Praca, a 6 proc. z nich nawiązuje kontakt z pracodawcą. Zainteresowani, którzy podali na stronie nazwę miejscowości, dwukrotnie częściej aplikują w odpowiedzi na ogłoszenia. Poszukując pracy w największych miastach w Polsce, można zawęzić obszar poszukiwania również do konkretnej dzielnicy, co także może przynieść pożądany efekt. Kandydaci chcą wiedzieć, ile mogą zarobić Dodanie do ogłoszenia widełek wynagrodzenia powoduje otrzymanie większej liczby odpowiedzi od kandydatów. Czterech na pięciu respondentów badania podkreśla, że informacja o zarobkach jest ważna. Wysokość wynagrodzenia stanowi cenną informację dla szukających pracy i umożliwia im podjęcie decyzji w kwestii tego, czy chcą aplikować do danej firmy. Część kandydatów może nie zdecydować się na udział w rekrutacji, jeśli w ofercie nie podano informacji o zarobkach. Niemal połowa ogłoszeń dostępnych każdego dnia w kategorii Praca w serwisie OLX zawiera informację o widełkach wynagrodzenia. Użytkownicy serwisu poszukujący pracy mają więc możliwość przeglądania ponad 55 tysięcy ofert, w których nie brakuje wzmianki o zarobkach, tak bardzo dla nich ważnej. Najwięcej ogłoszeń z podanymi widełkami wynagrodzenia posiadają takie kategorie, jak: Hostessa, roznoszenie ulotek (74 proc.),

Franczyza / własna firma (74 proc.),

Marketing i PR (69 proc). Najrzadziej wzmiankę o zarobkach znaleźć można w ogłoszeniach z branż, w których wynagrodzenie zazwyczaj oscyluje w okolicach minimalnej krajowej, np. Ochrona (19 proc.). Brak dodania takiej informacji wynikać może z obawy przed zbyt małym zainteresowaniem daną ofertą pracy. Analitycy OLX zaznaczają jednak, że zawsze lepiej podać stawkę, żeby szukający pracy świadomie aplikowali na konkretne stanowisko.