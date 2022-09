adidas Warszawa otwiera się dziś w Domach Towarowych Wars Sawa Junior, w samym sercu stolicy. Sklep składa się z 3 pięter z widokiem na Pałac Kultury, z których każde oferuje inne atrakcje i opowiada inną historię. Sklep zajmuje powierzchnię 2400 m², w tym aż 1210 m2 to sala sprzedaży, a 420 m² to przestrzeń Sports Base Warsaw – miejsca treningów, spotkań i bazy dla społeczności adidas Runners Warsaw. adidas w nowym sklepie podkreśla ważne dla marki wartości – sport, lifestyle, kulturę, inkluzywność i zrównoważony rozwój, które są reprezentowane m.in. poprzez różnorodne manekiny czy sztukę lokalnych twórców. W sklepie wykorzystano materiały z recyklingu, nadano nowe życie designerskim meblom z lat 50. i 60., a także wykorzystano podłogę ze starej siłowni. Ponadto, obiekt został zgłoszony do certyfikacji LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) oceniającej budynki pod kątem zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Reklama

Interaktywne doświadczenia zakupowe i zwiększanie świadomości na temat zrównoważonego rozwoju

Sklep jest naszpikowany cyfrowymi i wirtualnymi rozwiązaniami. Oprócz opcji Click & Collect, klienci mają do dyspozycji rozwiązanie BITM (Bring It To Me), dzięki któremu mogą zeskanować wybrane buty w sklepie za pomocą aplikacji adidas, a obsługa dostarczy im produkt w wybranym rozmiarze do miejsca, w którym się znajdują. Jeśli klienci nie znajdą w sklepie produktu, którego szukali, mogą skorzystać z opcji Endless Aisle, czyli zamówić produkt w sklepie z dostawą do domu. W przymierzalniach znajdują się ekrany, które umożliwią klientom przeniesienie się w inne miejsce i obejrzenie produktów w innych okolicznościach, np. wśród przyrody czy na trasie biegowej, dzięki opcji zmiany wirtualnego tła w przymierzalni. W sklepie znajdują się też multimedialne rozwiązania, których celem jest zwiększanie świadomości na temat zrównoważonego rozwoju, m.in. interaktywne ekrany, na których klienci mogą zagrać w grę o tematyce związanej z ochroną środowiska, zachęcającą do zbierania i segregowania plastikowych odpadów. Ekrany reagują na ruch rąk dzięki wbudowanym kamerom, więc możemy „zbierać” plastikowe odpady pływające w wodzie. Ponadto adidas zachęca do ograniczenia zużycia plastiku również za pomocą punktów do uzupełniania wody pitnej zaprojektowanych we współpracy z Leogant, które znajdują się na każdym piętrze sklepu.

adidas wspiera lokalnych artystów

Nowy sklep inspiruje się Warszawą. Dlatego dużo miejsca poświęcono pracom lokalnych artystów, których przekaz odzwierciedla najważniejsze dla adidas wartości i nawiązuje tematycznie do Warszawy. Wśród nich są m.in. prace Mateusza Króla, który stworzył trójwymiarową panoramę Warszawy, gdzie architektura przeplata się z obiektami bezpośrednio związanymi ze sportem, fotografie z drona autorstwa Marka Ognia, które mają na celu zwrócenie uwagi na Wisłę jako kluczowy ekosystem i część życia mieszkańców Warszawy, czy grafika Joanny Polaczyk będąca ilustracją istoty projektu adidas Breaking Barriers, nawiązującego do idei, że świat sportu powinien być w pełni dostępny dla kobiet, niezależnie od rasy, klasy czy religii. Dzięki pracy Joanny Polaczyk, adidas Warszawa to pierwszy punkt marki na świecie, posiadający wizualną reprezentację tego projektu w przestrzeni handlowej. W adidas Warszawa będzie można również obejrzeć pracę SC Szyman, twórcy plakatów i murali, który na ścianie sklepu stworzył symboliczną mapę śródmieścia, na której zaznaczył trasę prowadzącą do Sports Base Warsaw. Oprócz stałej ekspozycji prac artystów, w sklepie znajduje się również przestrzeń, którą adidas udostępni młodym twórcom, by mogli zaprezentować swoje prace: na ten cel przeznaczono specjalną ścianę, do której tworzenia marka zaprosi rozmaitych lokalnych artystów, wspierając ich twórczość. Ponadto, adidas Warszawa będzie współpracować z Instytutem Dźwięku, nowoczesną szkołą produkcji muzyki, której adepci będą zapraszani do zagrania swoich setów w sklepie.

Reklama

adidas Warszawa to miejsce spotkań z artystami i influencerami, przestrzeń warsztatów czy imprez, także przeznaczonych wyłącznie dla kobiet.

Reklama

Sports Base Warsaw

By podkreślić zakorzenienie marki w sporcie, na ostatnim piętrze adidas Warszawa mieści się Sports Base Warsaw, czyli przestrzeń, gdzie można trenować z widokiem na Pałac Kultury, ale również spotkać się ze znajomymi i napić dobrej kawy. Wewnątrz znajdują się szatnie, szafki, prysznice, duża sala treningowa z dostępem do wolnych ciężarów (m.in. maty, kettle, hantle, skrzynie, płotki itd.) oraz strefa chilloutu.

Sports Base Warsaw jest miejscem bezpłatnym, otwartym dla wszystkich, gdzie regularnie będą odbywały się treningi m.in. biegowe, joga, funkcjonalne, czy taneczne. A to wszystko pod okiem charyzmatycznych trenerów adidas Runners Warsaw. W strefie będą odbywać się też spotkania ze sportowcami i ekspertami na temat fizjologii, odżywiania i mindsetu oraz warszaty kreatywne z lokalnymi artystami.

Wrzesień pełen wydarzeń w adidas Warszawa

Sklep będzie tętniącym życiem miejscem dla członków adiClub, gdzie będą mogli doświadczyć unikalnych korzyści i wydarzeń. Z okazji otwarcia adidas Warszawa, Pasaż Wiecha będzie odmieniony i wyposażony w elementy sportowe i instalacje z różnymi atrakcjami. W ramach cyklu „Sport Thursdays’ w czwartki będą odbywały się spotkania i warsztaty z ambasadorami marki. W „Inclusivity Fridays” zaplanowane są rozmowy i warsztaty z inspirującymi ludźmi, ale też hip hop jam i warsztaty o tym, jak poruszać się podczas sesji zdjęciowych. Natomiast w „Sustainability Saturdays” odbędą się m.in. warsztaty o tym, jak spersonalizować i przywrócić drugie życie sneakersom. Wszystkie spotkania będą prowadzone przez sportowców i influencerów. By zapisać się na wydarzenia, należy się zarejestrować bezpłatnie w adiClub, a następnie odszukać w aplikacji adidas stronę sklepu adidas Brand Center Warsaw pod sekcją „sklepy w okolicy” i zapisać się na wydarzenie.