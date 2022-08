- Pragnienie jest pierwszym sygnałem odwodnienia. Co ważne, z wiekiem przestajemy je odczuwać, więc szczególnie narażone są osoby starsze — zaznacza Wiola Lis, ekspertka produktowa z centrum Arkana Smaku. Co więc warto wiedzieć na temat wody i jak zacząć pić większe jej ilości?

Brak odpowiedniego nawodnienia — konsekwencje

Niedostateczna ilość wody w diecie może prowadzić do szeregu komplikacji zdrowotnych. Jej deficyt prowadzi między innymi do tycia, ciągłego zmęczenia, bólów głowy i kłopotów z trawieniem. Co się konkretnie dzieje, gdy nie dostarczamy organizmowi odpowiednich ilości wody? Do głównych problemów zdrowotnych możemy zaliczyć:

Tycie, które związane jest bezpośrednio z potrzebą spożywania większej ilości jedzenia. W takim przypadku pragnienie jest odbierane jako głód. Dostarczanie większej ilości kalorii prowadzi do przybierania na wadze.

Permanentne zmęczenie — pamiętać należy, że woda odpowiada za wszelkie procesy przebiegające w naszym ciele. Odwodniony organizm jest więc zmęczony, rozdrażniony i zniechęcony do jakichkolwiek aktywności.

Wzrost ciśnienia — za mała ilość wody sprawia, że krew staje się gęstsza.

Problemy z wypróżnianiem i trawieniem pokarmów.

Kłopoty skórne — odwodniona skóra jest znacznie bardziej podatna na występowanie zmarszczek, rozstępów czy cellulitu.

Przyspieszone starzenie się — brak odpowiedniej podaży wody sprawia, że skóra staje się wiotka i pomarszczona.

Jak pić więcej wody?

Mimo chęci większość osób nie wie, w jaki sposób zwiększyć podaż wody w ciągu dnia. Przeważnie w trakcie pracy czy wykonywania innych obowiązków po prostu zapomina się o dostatecznym nawodnieniu. Jak więc w sprytny sposób możemy "przemycić" wodę?

Po pierwsze należy dobrze rozpocząć poranek. - Kształtowanie nawyku spożywania szklanki wody zaraz po przebudzeniu może być długą przeprawą, jednak zdecydowanie się opłaca. Jeśli wstajemy o stałych porach, warto włączyć w telefonie przypomnienie. Wodę dobrze pić w towarzystwie cytryny, co przygotuje nasz układ pokarmowy na cały dzień - mówi Wiola Lis.

Istnieje także szerokie grono osób, które po prostu nie lubią smaku wody. Na to także znajdzie się sprytne rozwiązanie — woda smakowa przygotowana samemu. Do dzbanka wystarczy wrzucić cytrynę, plaster ogórka, kawałki truskawek czy pomarańczy.

Kolejnym ze sposobów jest instalacja aplikacji, która będzie regularnie przypominać nam o piciu wody. Jest ich wiele do wyboru, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Co określony czas dostajemy powiadomienie o tym, by napić się szklanki wody. Po pewnym czasie powiadomienia nie będą już potrzebne, a picie wody będzie dla nas czynnością automatyczną.

Następną z taktyk jest stawianie szklanki z wodą w miejscach, gdzie spędzamy większość dnia np. biurko w pracy.

Warto również spróbować taktyki polegającej na piciu przed każdym większym posiłkiem. Dodatkowo pozytywnie wpłynie to na zmniejszenie ilości spożywanych kalorii, co może znacznie przyspieszyć proces odchudzania (o ile się odchudzamy).

Zawsze miejmy przy sobie butelkę z wodą. To także nawyk, który trzeba wyrobić sobie z czasem. Na rynku znajdziemy teraz mnóstwo ekologicznych gadżetów sprzyjających zdrowym nawykom. Są to butelki z filtrami, które napełnimy w dowolnym miejscu wodą z kranu, czy też butelki ze specjalnym pojemnikiem na nasze ulubione owoce. Wszystko to w nowoczesnym designie.

Jeśli regularnie ćwiczymy, bierzmy zawsze ze sobą wodę. W trakcie ćwiczeń pijmy małymi łyczkami. Odpowiednie nawodnienie w trakcie ruchu jest bardzo istotne.

Ostatnią z metod jest postawienie przed sobą wyzwania. Na lodówce wieszamy tabelkę na cały miesiąc, na której będziemy odhaczać dni, w których wypiliśmy odpowiednią ilość wody. Daje to dodatkową motywację do wykonywania zadania i zaliczania kolejnych dni z kartki.

Pamiętajmy, że picie wody to podstawowy filar dla zdrowia każdego człowieka. Przedstawione metody mają za zadanie ułatwienie nam wyrobienia nawyku, dzięki któremu będziemy automatycznie sięgać po szklankę wody. Zyska na tym nie tylko ciało, ale i umysł.